Google Pixel 9 Pro lijkt groot designprobleem te hebben: camerablok raakt los

Meerdere gebruikers hebben aangegeven dat de Google Pixel 9 Pro misschien te maken heeft met een groot designprobleem gerelateerd aan de iconische camerabalk op de achterkant.

De gerapporteerde problemen rondom de duurzaamheid van de camerabalk van de Google Pixel 9 Pro suggereren dat de balk in de meest extreme gevallen zelfs losraakt van de rest van de telefoon.

In een post die inmiddels verwijderd is van de 'r/pixel_phones'-subreddit, deelde de Reddit-gebruiker MohiFlaz beelden die duidelijk tonen dat de camerabalk van de Pixel 9 Pro losraakt van de behuizing van het toestel.

PhoneArena geeft aan dat MohiFlaz in de originele post liet weten dat er niets vreemds met het toestel was gebeurd. Hij was niet gevallen en zat "in een case met een screenprotector" sinds het eerste uur dat deze gebruiker het toestel in handen had.

Het Google Pixel 9 Pro-model van Reddit-gebruiker MohiFlaz. (Image credit: Reddit / MohiFlaz)

De originele Reddit-poster zei ook dat er contact was opgenomen met Google voor hulp bij deze situatie, maar dat er geen hulp werd aangeboden vanwege het feit dat het toestel meer dan 90 dagen oud was.

Dit lijkt in conflict te zijn met Google's beperkte garantie van één jaar (twee jaar in Europa, maar we weten niet waar de gebruiker vandaan komt). Onder die garantie vallen onder andere de reparatie en vervanging van defectieve modellen na de periode van 15 dagen waarin je het toestel nog terug kan sturen. Er is dan ook online veel kritiek geleverd op deze reactie van Google.

Het Reddit-account van MohiFlaz is in de tussentijd overigens verwijderd.

Niet de eerste keer

Zoals Android Central ook al aangaf, is dit niet de eerste keer dat er in de 'r/pixel_phones'-subreddit wordt gesproken over dit probleem. in oktober 2024 deelde de gebruiker lakhip ook al een post met beelden die suggereerde dat het camerablok op de Google Pixel 9 Pro van deze gebruiker begon los te laten aan de rechterkant. Gelukkig kreeg deze gebruiker wel een vervangend model.

Het is het trouwens wel waard om te onthouden dat online klachten vaak maar een minderheid van gebruikers representeren. Er is nog geen indicatie dat Pixel 9 Pro-gebruikers op een grote schaal met dit probleem te maken hebben.

Wij waren dan ook zo onder de indruk van de Pixel 9 Pro tijdens onze testperiode dat we hem uiteindelijk hebben uitgeroepen tot onze smartphone van het jaar voor 2024. Daarnaast heeft hij ook een plaats gekregen op onze lijst van de beste smartphones en daarom maken we ons natuurlijk wel zorgen over meldingen van dit soort problemen.

We hebben Google om een reactie gevraagd omtrent deze situatie. Hopelijk wordt het probleem alsnog gewoon netjes opgelost voor de getroffen gebruikers en is het uiteindelijk maar een klein probleem voor een van de beste Android-smartphones op de markt.