Gebruikers kunnen zoekbalk op Pixel-smartphones binnenkort verwijderen

We weten al veel over wat Android 17 waarschijnlijk te bieden heeft, maar er is zojuist nog een belangrijke functie uitgelekt: het lijkt erop dat Google je eindelijk de mogelijkheid geeft om de zoekbalk op het homescherm van Pixel-telefoons te verbergen.

Deze zoekbalk is een handige manier om via Google dingen op te zoeken zonder eerst de browser te openen, maar hij neemt ook wat schermruimte in beslag. Als je niet vaak zoekt, de voorkeur geeft aan een andere zoekmachine of gewoon standaard de browser opent, dan wil je deze balk misschien verwijderen.

Op basis van onderzoek dat Android Authority heeft uitgevoerd in de bètacode van Android 17, zou dit binnenkort moeten kunnen. Code verwijst namelijk naar zaken als 'zoekbalk aanpassen', 'instellingen voor de zoekbalk' en 'zoekbalk onderaan je startscherm weergeven'.

Deze verwijzingen suggereren dat je in Android 17 waarschijnlijk kunt kiezen of je de zoekbalk wel of niet wilt weergeven. Het feit dat er code bestaat die hiernaar wijst, suggereert dat het wellicht op tijd klaar zal zijn voor de definitieve versie van Android 17.

De Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Vaarwel bugs!

Maar hoewel die functie nog even op zich laat wachten, rolt Google nu al een kleinere update uit voor Pixel-telefoons. Dit is de update van mei en deze komt naar alle modellen vanaf de Google Pixel 7a.

Er zijn geen nieuwe functies, maar wel bugfixes, waaronder een oplossing voor trage laadsnelheden tijdens het draadloos laden wanneer het batterijniveau tussen de 75% en 80% zit. Een probleem waarbij de camera-app vastliep bij het zoomen tijdens video-opnames is ook verholpen.

Er zijn ook oplossingen voor problemen die ervoor zorgden dat er een flikkerende witte stip bovenaan het scherm verscheen, het scherm wazig of bevroren leek, en het toetsenbord vastliep of op de foute plaats verscheen in bepaalde apps.

De update is beschikbaar op bepaalde Pixel-telefoons en Google geeft aan dat hij de komende weken gefaseerd zal worden uitgerold, afhankelijk van je provider en toestel.