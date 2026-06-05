Exclusief: Fairphone-CEO hint naar ‘twee nieuwe producten’ die de grenzen van duurzame tech verleggen

Fairphone-CEO Raymond van Eck heeft in een exclusieve verklaring aan TechRadar twee aankomende Fairphone-producten geteased.

“We werken aan twee nieuwe producten waar het hele Fairphone-team ontzettend trots op is”, vertelde Van Eck ons via e-mail. “Ik kan de verrassingen nu nog niet verklappen, want waar blijft dan de lol? Maar ik beloof dat ze echt de grenzen gaan verleggen van wat mensen verwachten van modulaire en duurzame tech. TechRadar-lezers zullen tot de eersten behoren die het horen!”

Tegelijkertijd deelde de Fairphone-topman ook een LinkedIn-post met YouTuber Zack Nelson, beter bekend als JerryRigEverything. Daarin schrijft Nelson: “Eindelijk! Het werd tijd. Hier wacht ik al lang op.”

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De Fairphone 6 werd vorig jaar juni officieel aangekondigd, dus het ligt voor de hand dat Van Ecks tease te maken heeft met de volgende smartphone van het bedrijf, opnieuw met duurzaamheid als speerpunt. Fairphone heeft tot nu toe echter elke twee jaar een nieuw model uitgebracht. De Fairphone 5 verscheen in 2023, de Fairphone 4 in 2021, enzovoort. Er is dus geen garantie dat dit aankomende toestel de Fairphone 7 wordt, of zelfs maar dat het überhaupt om een smartphone gaat.

De Fairphone 6 werd aangekondigd in juni van 2025. (Image credit: Fairphone)

De aard van het tweede product in Van Ecks tease is nog moeilijker te voorspellen. Fairphone brengt regelmatig audioproducten uit naast zijn smartphones, maar de nieuwste versie van de Fairphone Fairbuds XL over-ears verscheen in december 2025. Daardoor lijkt een opvolger op korte termijn onwaarschijnlijk. De draadloze oordopjes van het bedrijf, de Fairphone Fairbuds, verschenen in april 2024, dus een nieuw paar daarvan in 2026 klinkt logischer.

Misschien bereidt Fairphone zich wel voor op een volledig nieuwe productcategorie. Het bedrijf heeft nog geen tablet uitgebracht met duurzaamheid als focus, en Nelsons enthousiasme, “Eindelijk! Het werd tijd”, suggereert wel dat de Nederlandse fabrikant iets echt nieuws in petto heeft. Zou dit de Fairtablet kunnen zijn?

Fairphone heeft een paar goede jaren achter de rug. Hoewel het bedrijf zonder twijfel nog altijd een kleine speler is in een grote markt, boekte het in 2025 een recordgroei. Ook de Fairphone 6 werd goed ontvangen. Dat toestel verbeterde zijn voorganger met een beter scherm, een snellere chipset en een aantrekkelijker design.

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Hopelijk kan Fairphone zijn stijgende lijn voortzetten met de twee producten die het voor 2026 in de pijplijn heeft zitten.