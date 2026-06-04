De Fairphone 6 is nu ook refurbished te koop voor 499 euro

Fairphone kondigt aan dat het vanaf vandaag de Fairphone 6 niet alleen meer als nieuw toestel, maar ook als refurbished toestel zal verkopen via hun eigen webshop. De refurbished Fairphone 6 heeft een adviesprijs van 499 euro, 50 euro minder dan een nieuwe Fairphone 6.

In het persbericht legt Fairphone uit wat je hier precies krijgt. Een refurbished Fairphone 6 was eerst in gebruik door iemand anders en is vervolgens professioneel hersteld zodat hij er "als nieuw" uitziet. Ze werken precies hetzelfde, bieden dezelfde prestaties en hebben hetzelfde modulaire ontwerp met vervangbare onderdelen.

Het herstelproces van Fairphone bestaat ten slotte uit de volgende vier stappen:

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Grondige kwaliteitscontrole: Elk toestel wordt uitgebreid getest en gecertificeerd.

Elk toestel wordt uitgebreid getest en gecertificeerd. Vervangonderdelen: Batterijen worden vervangen als hun capaciteit lager is dan 85 procent. Displays met meer dan twee krassen worden vervangen. Het frame en de achterkant worden ook vervangen als ze diepe, zichtbare krassen bevatten.

Batterijen worden vervangen als hun capaciteit lager is dan 85 procent. Displays met meer dan twee krassen worden vervangen. Het frame en de achterkant worden ook vervangen als ze diepe, zichtbare krassen bevatten. Nieuwe software: Alle refurbished Fairphone 6-modellen worden volledig gereset en bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Alle refurbished Fairphone 6-modellen worden volledig gereset en bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. Gegarandeerde bescherming: Een refurbished Fairphone 6 kan je binnen de 14 dagen gratis terugsturen om je geld terug te krijgen. Je krijgt hier verder dezelfde garantie van vijf jaar en software-updates tot en met 2033.