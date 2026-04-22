EU verplicht vervangbare batterijen in smartphones, maar er kan een uitzondering zijn

De Europese Unie heeft nieuwe regelgevingen aangekondigd omtrent de repareerbaarheid van smartphones en in het bijzonder de batterij. Zoals The Olive Press meldt, treden er in februari 2027 nieuwe wetten in werking die fabrikanten verplichten het eenvoudig te maken om batterijen in smartphones te vervangen. Deze wetten gelden alleen voor de EU, maar door de massaproductie kunnen andere regio's ook een graantje meepikken.

Het oude systeem van tien jaar geleden keert wellicht niet terug. Je zal dus niet gewoon met de hand de achterkant van je telefoon kon losmaken en de batterij eruit halen Zoals SamMobile opmerkt, verwijzen de regelgevingen specifiek naar batterijen die "gemakkelijk verwijderbaar en vervangbaar" zijn door de eindgebruiker. Dit houdt in dat de batterij vervangen moet kunnen worden zonder speciaal gereedschap, tenzij dit wordt meegeleverd.

Dat zien we momenteel al bij de Fairphone (Gen. 6). Door een paar schroefjes los te maken met de meegeleverde schroevendraaier kan je bij de batterij, die je er gewoon met de hand kan uithalen. Bij de meeste andere smartphones zit de batterij namelijk vastgelijmd.

Zoals Bloomberg meldt, geldt dit niet alleen voor telefoons en tablets. Slimme brillen behoren ook tot de gadgets die hierdoor getroffen zullen worden. Ook Nintendo heeft al een nieuwe versie van de Switch 2 met een makkelijk vervangbare batterij.

Het recht op reparatie

Hoewel de batterijen van smartphones niet meer zo makkelijk te vervangen zijn als vroeger, is het ook weer geen onmogelijke puzzel. Apple biedt bijvoorbeeld al doe-het-zelfsets aan voor het vervangen van batterijen en andere onderdelen. Het lijkt er zelfs op dat Apple zich helemaal geen zorgen hoeft te maken: zoals op Reddit werd opgemerkt, vallen batterijen die na 1.000 laadcycli nog 80% van hun capaciteit behouden niet onder de nieuwe regelgeving. Alle iPhones vanaf de iPhone 15 voldoen hieraan en vallen daarom buiten deze regelgeving.

De nieuwe CEO van Apple, John Ternus, heeft eerder gezegd dat hij het recht op reparatie in het algemeen steunt, maar ook vindt dat "repareerbaarheid op zich" niet altijd de beste oplossing is. Hij maakt liever producten die langer meegaan dan producten die makkelijk te repareren zijn.

Consumenten reageren ten slotte overwegend positief. Reddit-gebruikers noemen de nieuwe regels een geweldige, consumentvriendelijke verandering en een goede zet van de EU. Velen merken ook op dat de batterij vaak het eerste onderdeel is van je smartphone dat slijtage vertoont en een reden is om een nieuwe telefoon te kopen.