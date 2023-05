Google Pixel Tablet overtreft iPad op erg voor de hand liggende manieren

Als je een tablet kiest en je kunt je een iPad veroorloven, zeg ik wel vaker dat je die moet kopen in plaats van een Android-tablet. Door de Google Pixel Tablet ben ik het antwoord, en misschien zelfs de vraag zelf, aan het heroverwegen. Apple moet zich zorgen maken. Met het oplaaddock met speaker, de smart home besturing en competitieve prijs (tegenover de beste iPads dan toch), samen met een handige functie voor gezinnen, moet de iPad beter zijn best doen om zijn prijs te rechtvaardigen.

Wat is het argument om een iPad te kopen in plaats van een Android tablet? Vooral dat 'ie gewoon werkt. De beste iPad is een eenvoudige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke tablet. Hij heeft genoeg kracht om nooit te haperen en zelfs oudere iPads blijven vlot presteren. Als je een iPhone hebt, is een iPad nog beter, want de twee apparaten integreren naadloos en synchroniseren ongeveer alles met elkaar, waaronder foto's, apps en accounts.

(Image credit: Future)

Hoe zit het met hun functies? De iPad heeft niet echt 'functies'. Hij heeft een camera, maar zelfs goedkope smartphones hebben een betere camera dan de meeste tablets. Je kunt een Apple Pencil of een toetsenbord gebruiken met een iPad (zelfs een computermuis), maar dat zijn accessoires en geen features. Toch lijkt dat geen probleem te zijn voor de populariteit, want in vergelijking met andere tablets verkopen iPads als zoete broodjes.

Het punt is dat de iPad je laat doen wat je wilt. Elke streamingdienst draait erop, iPad-apps zien er meestal beter uit en gedragen zich beter dan apps op Android-tablets en zelfs op vlak van gaming staat de iPad voor. Je kunt er talloze games op spelen en Apple krijgt vaak eerder nieuwe games dan Android, inclusief titels die exclusief voor Apple Arcade zijn ontwikkeld.

Software voor Android-tablets is en blijft een ramp

De iPad doet eigenlijk niet zo heel veel, maar ik raad hem toch aan boven een Android-tablet. Dat komt omdat Android-tablets te veel dingen fout doen en te weinig dingen goed. Samsung maakt veruit de beste Android-tablets, maar zelfs die zijn niet ideaal voor veel mensen. Hun software is gericht op productiviteit met allerlei zwevende vensters die je kan splitsen, zwevende knoppen die willekeurig verschijnen en weer verdwijnen... Als je een eenvoudige tablet zoekt, is dit gewoon te druk.

Zelfs de Snapdragon 8 Gen 1 processor in de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kan niet op tegen de Apple A14 Bionic in de standaard iPad uit 2022. Plaats hem tegenover de Apple M1 chip in de iPad Air en je begint je af te vragen waarom Samsung zoveel geld vraagt voor zijn tablet die niet eens een iPad Air kan bijbenen.

(Image credit: Future)

Als je een tablet wilt kopen en je budget is 500 euro of meer, dan is Apple de standaardkeuze. Alles wat je met een tablet kunt en wilt doen, doet de iPad goed. Je kan zelfs de basis iPad als vervanger van je laptop gebruiken dankzij de nieuwe toetsenbordcover.

Apple heeft het idee van de iPad als alternatief voor de laptop enorm hard gepusht, waarschijnlijk omdat ze niet wisten welke kant ze met de iPad op moesten. Is het de volgende computer? Apple probeerde in advertenties te beweren dat de iPad een computer is, maar de MacBook is dat ook en biedt voor sommige gebruikers meer mogelijkheden. Als je niet van plan bent veel met het touchscreen en de Apple Pencil te werken, ben je sowieso beter af met een MacBook. Een iPad met keyboard cover en Apple Pencil kost namelijk bijna evenveel als een MacBook Air (M1, 2020).

(Image credit: YouTube / Apple)

Nu komt de Google Pixel Tablet en het is de eerste tablet die de vraag beantwoordt waarop Apple geen juist antwoord weet te vinden. Zelfs na meer dan een decennium aan iPads is er geen sluitend antwoord op deze heel eenvoudige vraag: "Waar is de iPad voor?" Het is gewoon een tablet die alles aankan wat je wil doen. Google heeft daarentegen een heel duidelijk antwoord.

De Google Pixel Tablet weet waar hij heen gaat

De Google Pixel Tablet is voor je woning. Hij bestuurt je woning. Je kunt hem meenemen van kamer naar kamer, maar je weet waar hij thuishoort. Je weet waar je hem kunt vinden en als je hem daar vindt, is hij altijd opgeladen.

Het oplaaddock met speaker richt de Google Pixel Tablet rechtstreeks en zonder twijfel op je woning en gezin. De Pixel Tablet toont een Nest-homescherm voor de tablet wanneer hij gedockt is en lijkt op een soort modulaire Nest Hub. Als je nog twijfelde over de Nest Hub en toevallig ook twijfelde over een tablet, dan is de keuze voor de Google Pixel Tablet erg snel gemaakt.

(Image credit: TechRadar)

Natuurlijk kan de iPad ook je smart home aansturen door middel van Apple HomeKit of welk ecosysteem je ook gebruikt. Voor één keer is Apple de ingewikkelder optie. Google heeft een Nest-interface die goed werkt op een smart display. Het beste dat Apple je laat doen op een iPad is controller-widgets toevoegen aan een startscherm. Dat komt weliswaar niet in de buurt van het op maakt gemaakte Nest-scherm dat verschijnt wanneer de Pixel Tablet is gedockt.

Als iemand me vraagt welke tablet ze moeten kopen, begin ik niet meer automatisch met een iPad. Ik begin voortaan met de vraag of die persoon smart home-apparaten heeft en eerder een smart display heeft overwogen. Als het antwoord op een van die vragen ja is, is de Google Pixel Tablet zeker een optie.

Een tablet voor het hele gezin

Mijn tweede vraag is of je de tablet met iemand anders wilt delen, vooral met oudere kinderen. Als je van plan bent een tablet te delen, is de Pixel Tablet misschien de enige tablet die je moet kopen. Met een iPad kun je maar één gebruikersaccount hebben. Iedereen die het wachtwoord van de iPad heeft, heeft toegang tot elk bericht, elke foto en elk privébestand.

Wat de iPad nodig heeft, is een functie voor meerdere gebruikers, zoals een computer. Google is Apple voor met deze langverwachte functie, dus je kunt een Pixel Tablet delen zonder je zorgen te maken dat je familieleden of vrienden in je persoonlijke bestanden gaan snuffelen.

(Image credit: Google)

Dit zijn écht nieuwe functies voor een tablet en Google heeft door dat de tablet vaak door meerdere leden van hetzelfde gezin wordt gebruikt. De Google Pixel Tablet wordt op elke mogelijke manier voorgesteld als een toestel voor je woning en iedereen die daar woont.

Een tablet voor thuis moet een plaats hebben. Hij moet je woning een betere plek maken. Hij moet toegankelijk zijn voor iedereen die er woont, terwijl iedereen hun privacy kan behouden. De Pixel Tablet doet dit allemaal en dan heb ik het nog niet eens gehad over de coole Pixel-functies die we kennen van de Pixel-telefoons.

Agressief geprijsd tegenover Apple

Google wist te verrassen met de prijs van de Pixel Tablet in vergelijking met de iPad. Apple heeft onlangs de prijs van zijn basismodel iPad verhoogd, waardoor je nu minstens 589 euro kwijt bent aan de meest recente iPad. Voor dat geld krijg je amper 64GB interne opslag en aangezien Apple 128GB opslag overslaat, zit je meteen op 789 euro als je 256GB opslag nodig hebt. Google mikt op de sweet spot tussen deze twee uitersten met een adviesprijs van 679 euro voor 128GB opslag. Verder is er nog een optie met 256GB opslag die 799 euro kost, een tientje meer dan de iPad.

(Image credit: Google)

Voor die 679 euro krijgt je gelukkig ook het oplaaddock met speaker. De Tensor G2-chip is op elke vlak langzamer dan de A14 Bionic-chip in de iPad, maar de chip van Apple is ontwikkeld voor enkele unieke fotobewerkingen en andere taken die Google in Pixel-apparaten verwerkt.

De Pixel Tablet heeft tot slot geen identiteitscrisis en probeert geen computer te zijn. Hij is geen vervanging voor je laptop, maar wel een tablet voor thuis. Hoewel tablets meestal thuis worden gebruikt, is dit de eerste tablet die van top tot teen ontworpen is met dat doel voor ogen. Vroeger was de iPad het standaardantwoord op de tabletvraag, maar Google heeft daar verandering in gebracht.