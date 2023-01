5 dingen die we willen weten voordat we de Galaxy S23 kopen

De Galaxy S23 komt eraan, en je kan de smartphone nu al reserveren, hoewel Samsung de naam van de telefoon nog niet openbaar heeft gemaakt. We zijn er zeker van dat we op 1 februari tijdens Samsung's Galaxy Unpacked 2023 evenement meer te weten zullen komen over de nieuwe telefoonfamilie, maar voorlopig zijn we nog niet klaar om er een te kopen. We willen nog iets meer weten.

Voordat we het hebben over wat er ontbreekt, laten we het hebben over wat we weten. Op dit moment heeft Samsung waarschijnlijk honderden mensen achter de schermen aan de lancering werken, dus informatie lekt gestaag en we hebben een zeer goed idee van hoe de nieuwe smartphones eruit zien en wat ze kunnen.

Galaxy S23 camera zullen er uit zien als de S22 Ultra (Image credit: Future)

We weten dat de Galaxy S23-serie zal lijken op de Galaxy S22 Ultra van vorig jaar, met cameralenzen die subtiel uit het oppervlak komen, in plaats van de enorme cameramodule die je vindt op de beste iPhones van dit moment. De Galaxy S23 krijgt niet de supergrote 200MP camerasensor van Samsung die onlangs werd aangekondigd, maar de Galaxy S23 Ultra heeft wel die eer.

Terwijl de Galaxy S22 een mix van Qualcomm en Samsung chipsets gebruikte, zal de Galaxy S23 naar verwachting over de hele breedte alleen Qualcomm gebruiken, specifiek Snapdragon 8 Gen 2. We hebben zelfs gehoord dat Samsung de nieuwste Snapdragon-chips in zijn eigen merkversie krijgt, dus hoewel het misschien niet de eerste Gen 2-telefoon is die wordt gelanceerd, zou het de snelste kunnen zijn, althans voor een tijdje.

We weten welke kleuren je kunt kopen bij de lancering. We hebben een goed idee van hoeveel de telefoon gaat kosten, en wanneer hij in de verkoop gaat. We hebben lekken gehoord over de meeste specs, waaronder het geheugen, de opslag, en de S Pen die op de Galaxy S23 Ultra zal blijven.

Dat betekent niet dat de lancering niet spannend zal zijn. Samsung kennende zijn er nog paar unieke functies of onderdelen die nog niet gelekt zijn. Dit zijn de dingen die we nog wellicht willen zien of weten.

1. Welke gekke software ideeën krijgen we te zien?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung is verbazingwekkend slecht op software-gebied. De interface kent kleine verbeteringen over de afgelopen jaren tot het punt dat het bijna zo goed ia als Android was een aantal jaar geleden. De nieuwste Android 13 op de Pixel 7 is een veel meer verfijnde Android, en zorgt ervoor dat Samsung er in vergelijking verouderd uitziet. Het bedrijf doet zijn best met Samsung's One UI, maar we gopen op meer.

Samsung introduceerde multi-window op een telefoon vóór Google, evenals nuttige functies zoals scrollende screenshots. Het zijn deze kleine tweaks en verbeteringen die Samsung bereid is te proberen, fout te maken en de volgende keer te verbeteren.

Samsung voert de strijd op twee fronten als het aankomt op software. De interface moet eenvoudiger zijn dan Apple's iOS, maar One UI moet ook een bestaansrecht hebben ondanks dat Google al een geweldige interface voor Android heeft.

Samsung heeft de 'nieuwe' functies op bewonderenswaardige wijze verborgen gehouden. Of anders zijn ze het lekken niet waard. Daar komen we binnenkort achter.

2. Wat is er met de speciale Qualcomm Snapdragon?

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Vorig jaar was de mix van Exynos en Qualcomm chips een controversiële lancering, en reviewers waren het er over eens dat het Qualcomm model een voorsprong had op het gebied van prestaties en energiebeheer. Er is veel drama geweest achter de schermen, maar het lijkt erop dat Samsung de kritiek ter harte heeft genomen en is teruggegaan naar de tekentafel.

Dat betekent een nieuwe chipset van het Samsung-merk, mogelijk over twee jaar voor een Galaxy S25-lancering. In plaats van het werk over te laten aan Samsung Semiconductor zal de interne Mobile eXperience (MX) Business de chips intern ontwerpen en vervolgens laten fabriceren. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Apple zijn Bionic-chips ontwerpt en Google zijn Tensor-chips.

Dit laat een kans voor Qualcomm om in te stappen als de enige leverancier voor Samsung's vlaggenschip. Natuurlijk had Samsung kunnen kiezen voor een mix van Qualcomm en MediaTek, maar het lijkt erop dat de telefoonmaker een deal heeft gesloten voor iets speciaals.

We hadden gehoord dat elke Galaxy S23 een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zou gebruiken. Toen hoorden we dat deze zou worden aangepast voor Samsung, en waarschijnlijk wordt overgeklokt tot een hogere snelheid. Nu horen we dat er specifieke Samsung branding zal zijn voor de chipset, maar niets anders specifieks over wat er anders is.

Er zouden geen verdere verbeteringen kunnen zijn dan kloksnelheid, wat de prestaties ten goede zou kunnen komen, maar ook gevolgen zou kunnen hebben voor het energiebeheer en de levensduur van de batterij. We zullen de nieuwe toestellen moeten testen om het zeker te weten.

3. Heeft het ondersteuning voor satellieten?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qualcomm heeft in het verleden al de mogelijkheden voor communicatie via satellieten gepromoot voor de Snapdragon 8 Gen 2, maar verwachten dat de eerste generaties met de nieuwe chip niet over deze nieuwe functie zullen beschikken.



Er zijn geruchten dat Samsung met Iridium samenwerkt om het satellietnetwerk te gebruiken en vooral om in te zetten op de functie om een SOS te kunnen verzenden via satelliet. Dit is een functie die nu vooral bekend is vanwege Apple.

4. Kan de S23 tegen een stootje?

(Image credit: Future / Philip Berne)

We verwachten als we een nieuwe smartphone kopen geen kogelvrije tank die alles kan weerstaan, maar het is bizar dat je een telefoon met een waarde van een hypotheek kapot gaat als je hem van 20 centimeter laat vallen.

De mooiste designs zijn waardeloos als je die smartphones als een kunstwerk moet tentoonstellen, omdat je bang bent dat die kapot gaat. Grote merken zoals Samsung en Apple moeten een grotere focus leggen op duurzaamheid.

Wanneer de Galaxy S23 wordt gelanceerd, willen we niet alleen weten wat voor Gorilla Glass of merk aluminium gebruikt wordt. Maar meer in de trant van hoe de telefoon getest is en bewezen heeft robuust te zijn.

5. De S23 gaat toch niet ontploffen? (Je weet maar nooit)

(Image credit: Future)

Samsung verkocht ooit de Galaxy Note 7 die zo onveilig was dat ze allemaal terug moesten, de grootste terugroepactie in de wereld van smartphones. Breng even een bezoekje aan Reddit of voer een simpele zoekopdracht in op Google en je ziet hoeveel Samsung smartphones dit probleem hebben (gehad).



In september kwamen we nog met het nieuws dat oude Samsung batterijen waren opgezwollen en de achterkant van menig toestel had vervormd.



We hebben geen reden om te geloven dat de volgende telefoon van Samsung enig gevaar zal opleveren, maar dat betekent niet dat we laks kunnen zijn om telefoonfabrikanten ter verantwoording te roepen als het om onze veiligheid gaat. We houden onze telefoons langer vast, dus we willen er zeker van zijn dat ze veilig en betrouwbaar blijven, vooral als het om de batterij gaat.