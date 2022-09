Opgelet: Oude Samsung batterijen ontploffen weer

Samsung kampt nog steeds met problemen met hun smartphonebatterijen, zo blijkt uit meerdere berichten uit de techcommunity.

Arun Maini, beter bekend als de YouTuber MrWhoseTheBoss (opens in new tab), kwam er in de zomer achter dat drie van zijn oude Samsung smartphones kapot waren gegaan omdat de batterij was opgezwollen en zodanig de achterkant van het toestel helemaal had misvormd. Het ging om de Galaxy S6, de Galaxy Note 8 en de Samsung Galaxy S10 5G.

Op het eerste ogenblik gaf hij de schuld aan de hittegolf die Engeland afgelopen zomer teisterde, maar andere smartphones van andere merken hadden dat probleem niet. Uit eigen onderzoek bleek dat andere YouTubers, zoals MKBHD en SnazzyLabs, met een flinke smartphonecollectie hetzelfde probleem ervaren met oude Samsung smartphones. Het frappante was dat deze toestellen allemaal uitstonden en op kamertemperatuur waren opgeborgen. Er zijn ook gevallen bekend van smartphones waarvan batterij kapot ging terwijl de telefoon nog in de originele doos zat.

Samsung had na Arun’s tweet (opens in new tab) over het probleem contact opgenomen met hem. Het bedrijf had de toestellen in kwestie opgehaald, maar reageerde niet op Arun’s vragen of hij een restitutie of vervangend toestel zou krijgen. Na vijftig dagen heeft Samsung nog steeds niet laten weten wat de oorzaak was van het batterijfalen, en of Arun nog een alternatief toestel of geld terug krijgt.

Arun kwam er later achter dat ook zijn Galaxy S20 FE en de Galaxy Z Fold 2 ook hetzelfde probleem ondervonden. Redelijk zuur aangezien de Galaxy Z Fold 2 bijna 2000 euro kostte bij release. Deze toestellen zijn net twee jaar oud, dus het probleem strekt verder dan wellicht van tevoren gedacht. Op Samsung-batterijen staan een label waaruit blijkt dat een batterij vijf jaar mee kan gaan zonder enige vervorming of slijtage, maar dat betekent in de praktijk dus helemaal niets.

Samsung en batterijen: a match made in hell

Het is ook niet de eerste keer dat Samsung problemen heeft met batterijen die zomaar opblazen. In 2016 bliezen meerdere Galaxy Note 7 smartphones op als gevolg van een slechte batterij. Het was zo erg dat de telefoon niet meer welkom was op het vliegtuig en dat de productie werd opgeschort en veel smartphones werden teruggeroepen. Het kan dus zomaar zijn dat onderdelen van deze batterij voortleven in andere Samsung-toestellen.

Als je toevallig een oude Samsung-smartwatch hebt, raden we je aan om deze uit de kast te vissen en de batterij te controleren op misvormingen. Als je een smartphone in slechte staat vindt, kan je het beste de smartphone op een veilige manier weggooien of naar een inzamelpunt brengen.