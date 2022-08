Samsung One UI 5 bèta toont hoe Android 13 eruit kan zien op Galaxy S22

Slechts een paar dagen voor Samsung Unpacked op 10 augustus, heeft het bedrijf een open bèta voor One UI 5 uitgerold. Eigenaars van een Galaxy S22 hebben nu de mogelijkheid om een kleine software-upgrade uit te voeren.

One UI is Samsung's eigen software die bovenop Android draait. Het moet de gebruikerservaring verbeteren en enkele features toevoegen die het dagelijks gebruik aangenamer maken. Zoals de naam al doet vermoeden, is One UI 5 de vijfde grote update van deze software.

Hoewel er geen grote veranderingen in de One UI 5-bèta zitten, geven de nieuwe opties (opens in new tab) eigenaars van een Galaxy S22 een beeld van Android 13. De update naar Android 13 wordt waarschijnlijk pas in september uitgerold door Google, dus dit is een unieke kans om al kennis te maken met de mogelijkheden. Samsung is namelijk de eerste fabrikant die zijn softwareschil voor Android 13 als bèta uitrolt naar gewone gebruikers.

De bèta is jammer genoeg alleen beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Korea met een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra. Samsung geeft wel aan dat er plannen zijn om de bèta uit te breiden naar andere regio's.

Zomerschoonmaak

Op het eerste gezicht lijkt de One UI 5 beta op verschillende factoren te focussen.

Een daarvan is personalisering, wat we zien met 16 nieuwe kleurenthema's gebaseerd op de achtergrond van de telefoon. Er zijn ook 12 extra kleuropties die je kan toepassen op het startscherm, apps en snelkoppelingen. Je kunt daarnaast widgets van dezelfde grootte op elkaar stapelen, wat volgens Samsung een meer georganiseerde look creëert. De stapel-functie (opens in new tab) snijdt widgets in tweeën, waardoor je niet het volledige menu ziet, maar het lijkt erop dat je binnen die widget kan scrollen.

Eenvoudige toegang is een ander focuspunt in de bèta, aangezien verschillende menu's zijn gereorganiseerd. S22-gebruikers zullen volgens Samsung gemakkelijker het volume van de beltoon en de intensiteit van de trilstand kunnen aanpassen in instellingen. Een vernieuwd beveiligingsdashboard laat je vervolgens weten wat de status van de telefoon is, inclusief een knop om de beveiligingsstatus te scannen. Als er beveiligingsproblemen zijn, vertelt One UI 5 je meteen hoe je die kunt oplossen.

De overige wijzigingen zijn gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring.

Ten eerste is er een nieuwe Vergrootglas-functie die de kleine lettertjes in menu's kan vergroten. Er is een spraakassistent beschikbaar die audiobeschrijvingen voorleest van online video's en van wat je typt. Daarnaast kun je met nieuwe schakelaars bepalen welke apps meldingen mogen versturen en welke niet, om rommel te voorkomen.

De laatste verandering is een nieuw pictogram dat verschijnt in de Pro en Pro-videomodus in de camera-app. Als je hierop tikt, wordt een reeks tips en tricks geopend die gebruikers leren hoe ze specifieke lenzen en features kunnen gebruiken.

In Nederland en België is de bèta momenteel nog niet beschikbaar. Als de bèta later beschikbaar wordt gemaakt (opens in new tab), moet je de Samsung Members-app (opens in new tab) downloaden in de Google Play Store en door de bovenste banner swipen tot je iets ziet over One UI 5. Je moet je daarna registreren voor het programma en akkoord gaan met de servicevoorwaarden om de bèta downloaden.

Wie zoekt, die vindt!

Samsung heeft wel andere functies in petto volgens sommige enthousiaste gebruikers die de plannen van Samsung probeerden te ontrafelen.

9 to 5 Google (opens in new tab) heeft een lijst van deze veranderingen, maar op dit moment werken ze nog niet allemaal. Zo zijn er naar verluidt twee nieuwe multitasking-gebaren. Omhoog vegen vanaf de onderkant van het scherm met twee vingers opent een split-screen. Door van de rechterbovenhoek naar het midden te vegen, wordt een pop-upvenster geopend.

Een andere functie is optische karakterherkenning (OCR). Het is in feite Samsung's versie van Apple's Live Text. Er komt een gele knop in de Galerij-app die de tekst uit een afbeelding haalt, zodat je die ergens anders kunt plakken. OCR heeft zelfs een vergelijkbare interface als Live Text, aldus 9 to 5 Google.

Andere kleinere veranderingen zijn de mogelijkheid om met 100 verschillende mensen samen te werken op de Samsung Notes-app en een knop om Ultra-wideband in/uit te schakelen.

In de tussentijd wachten we op Samsung Unpacked 2022.