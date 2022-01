Xbox Series X beschikt nu over een van de beste PS5-features, en je moet deze echt gebruiken

Het heeft dan 8 jaar geduurd, maar een van de beste PS5-features (die overgewaaid is van de PS4) is nu ein-de-lijk beschikbaar voor de Xbox Series X en Xbox Series S: je tv-speakers dempen zichzelf automatisch wanneer je een bekabelde of draadloze koptelefoon verbindt met de console.

Deze prettige functie staat echter standaard uitgeschakeld bij de Xbox-consoles. Dat kan ervoor zorgen dat veel geïnteresseerden niet eens van het bestaan weten van de functie. Of je moet natuurlijk elke Xbox-systeemupdate woord voor woord lezen...

Heb je al eens een koptelefoon gebruikt tijdens het gamen op de Xbox Series X, dan ben je er waarschijnlijk aan gewend geraakt om de tv-speakers te moeten dempen. Het is een handeling die standaard is geworden bij veel Xbox-gamers. Dat in tegenstelling tot gebruikers van de PS4 en PS5, waarbij de tv-speakers al jaren automatisch gedempt worden bij een verbonden headset. De Xbox One heeft dit kunstje echter nooit geleerd.

Eindelijk rust

In december 2021 verscheen er een update die gebruikers de optie geeft om tv-audio te dempen wanneer er een headset gekoppeld wordt. Het is een fantastische functie die je toch weer een paar seconden extra werk bespaart elke keer. De modus activeren gaat als volgt: navigeer naar 'Instellingen > Volume en audio-uitvoer > Geavanceerd' en je ziet de nieuwe functie staan. Vink deze optie aan en alles is geregeld.

Op de een of andere magische manier komt er bij het verbinden van je headset met de Xbox Series X nu geen geluid meer uit de tv-speakers.

Voorbij zijn de tijden dat je echo's hoort op de achtergrond, omdat je vergeten bent om het tv-geluid te dempen. Of wat te denken van huisgenoten die al schreeuwend vragen of de speakers zachter gezet kunnen worden, terwijl je zelf niet hoort dat het geluid van de tv ontzettend hard staat met je noise-cancelling headset.

Beter laat dan nooit

Deze ogenschijnlijk simpele functie is iets waar we op TechRadar al in januari 2021 over schreven. Het is fijn om te zien dat Microsoft in staat is geweest om de feature toe te voegen, al heeft de implementatie wel heel lang op zich laten wachten.

Het was logisch dat de feature nog niet bestond ten tijde van de release van de Xbox One. De originele controller had namelijk niet eens een koptelefooningang. De verbeterde versie van Microsofts controller had dit wel, maar de fabrikant vertikte het om een mute-functie voor tv-speakers door te voeren.

Kudo's voor Microsoft dat het nu toch geregeld is. Het Xbox-team is de afgelopen tijd goed bezig met het doorvoeren van verbeteringen, zowel kleine updates als grote game changers. Denk aan Xbox Cloud Gaming, of het alsmaar beter wordende Xbox Game Pass.

Voor nu kunnen we alleen maar zeggen: schakel de functie in op je eigen console en vertel het door!