Windows 10 update kan je SSD beschadigen

Een aankomende Windows 10 update zal naar verwachting een bug oplossen die de tool om schijfstations te optimaliseren beïnvloedt en die de levensduur van solid state drives (SSD's) zou kunnen beschadigen.

Problemen ontstonden voor het eerst met Windows 10 versie 2004, die uitgerold werd in mei. Gebruikers begonnen daarna te melden dat het optimalisatieprogramma er niet in slaagde te registreren wanneer de laatste keer was dat een schijf was gedefragmenteerd.

Dit betekende dat Windows 10 veel vaker automatische schijfoptimalisaties uitvoerde dan nodig was, wat gevolgen kon hebben voor de levensduur van een SSD.

Windows 10 problemen met defragmentatie

Wanneer een schijf wordt gedefragmenteerd, wordt de inhoud ervan in wezen gereorganiseerd op een manier die het mogelijk maakt om sneller toegang te krijgen tot de gegevens. Het defragmenteren van een zwaar gefragmenteerde schijf kan leiden tot een sterke prestatiewinst, maar het optimalisatieproces is ook belastend voor de schijf zelf.

Traditioneel zou Windows 10 de laatste keer dat een schijf is geoptimaliseerd moeten registreren om ervoor te zorgen dat deze niet aan onnodige slijtage onderhevig is.

In het geval van SSD's zijn sommige experts van mening dat het helemaal niet verstandig is om defragmentatie uit te voeren, terwijl anderen eerder hebben verklaard dat het optimaliseren van een zwaar gefragmenteerde SSD ongeveer één keer per maand voordelen heeft.

Als gevolg van de Windows 10 2004 bug, defragmenteert de tool om schijfstations te optimaliseren elke keer dat het aangesloten apparaat opnieuw wordt opgestart. In feite betekent dit dat veel SSD's ongeveer 30x vaker worden gedefragmenteerd dan optimaal is.

Microsoft heeft het probleem erkend, voor het eerst geïdentificeerd in juni, en heeft al een oplossing uitgerold voor de leden van zijn Insider-programma met Windows 10 Build 19042.487 (20H2).

Terwijl reguliere Windows 10 gebruikers wachten tot de fix in bèta is getest en naar de gehele gebruikersbasis is uitgerold, is het raadzaam om het automatisch defragmenteren uit te schakelen om verdere schade aan SSD's te voorkomen.

