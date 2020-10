Windows 10-oppdatering kan skade SSD-en din

En kommende Windows 10-oppdatering forventes å rette på en feil som påvirker Optimaliser stasjoner-verktøyet (defragmenteringsverktøyet som følger med Windows) på en slik måte at levetiden til SSD-drev forringes.



Problemene startet med Windows 10, versjon 2004, som ble kjørt ut i mai. Brukere rapporterte at Optimaliser stasjoner-verktøyet ikke fikk med seg forrige gang en disk ble defragmentert. Har du engelskspråklig Windows 10, så heter verktøyet Defragment and Optimise Drives



Det hele innebærer at Windows 10 automatisk sjekker optimalisering av HDD- og SSD-drev langt oftere enn det skal, noe som kan få innvirkning på levetiden til SSD-drev.

Defragmenteringsfeilen i Windows 10

Når et drev defragmenteres blir innholdet reorganisert på en måte som gjør at man kan få tilgang til data raskere. Defragmenterer man et særdeles fragmentert drev kan man få langt bedre ytelse, men optimaliseringsprosessen er samtidig noe som kan slite på selve harddisken eller SSD-en.

Normalt sett skal Windows 10 lagre informasjon om når en slik optimalisering har blitt utført, slik at drevene ikke unødig går gjennom den strevsomme prosessen.



Når det gjelder SSD-drev, så er det mange som mener at det ikke har noen hensikt å defragmentere disse i det hele tatt, mens andre mener at man kan dra fordeler av å optimalisere veldig fragmenterte SSD-drev omlag én gang i måneden.



Men, som et resultat av Windows 10 2004-feilen, så kjører Optimaliser stasjoner-verktøyet i gang hver gang man starter maskinen på nytt. I praksis betyr dette at mange SSD-er blir defragmentert omtrent 30 ganger mer enn det som er optimalt.

Microsoft har anerkjent feilen, som først ble oppdaget i juni, og har allerede laget en programvarefiks for medlemmer av det såkalte Insiders-programmet i Windows 10, Build 19042.487 (20H2.)



Selv om vanlige Windows 10-brukere må vente på at programvarefiksen blir betatestet og rullet ut for alle brukere (hvilket kommer til å skje om ikke så altfor lenge), kan det per nå være lurt å slå av automatisk defragmentering, slik at du kan unngå ytterligere skade på SSD-en din.

Kilde: Bleeping Computer