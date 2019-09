Beste eksterne harddisk 2019: Test-favorittene våre samlet og rangert

Velkommen til vår kjøpeguide for de beste eksterne harddiskene i 2019. Når du er ute etter å kjøpe den mest velegnede harddisken for dine behov, er det mye å ta med i betraktningen – og denne oversikten vil hjelpe deg.

Når du kjøper den eksterne disken som best passer dine behov, er det lurt å sjekke at denne enheten trygt og sikkert kan lagre dine viktige filer. Pålitelighet er av aller største betydning her, ettersom du ikke ønsker å skaffe deg en enhet som kan finne på å svikte deg – så du dermed mister alle dine verdifulle sikkerhetskopier.

De beste eksterne harddiskene vil også være raske – enten fordi de benytter SSD-teknologi (Solid State Drive), eller fordi de nyttegjør den nyeste oppkoblingsteknologien som for eksempel USB-C.

De mest avgjørende faktorene for dataoverføringshastighet er oppkoblingen enheten bruker, og om det er en standard-harddisk eller en SSD. Mange eksterne lagringsenheter gjør bruk av USB 2.0-oppkobling, men vil du ha høyere hastigheter trenger du USB 3.0 eller ideelt sett den enda nyere USB C-tilkoblingen. Da må du også forsikre deg om at datamaskinen din har en USB C-utgang.

Du må også tenke over hvor stor lagringsplass du vil trenge. De beste modellene gir deg mange størrelser å velge mellom. Vi anbefaler at du begynner på 500 GB, ettersom det gir deg mye lagringsplass til filene dine uten at det koster deg altfor mye penger.

Hvis du imidlertid jobber mye med store dokumenter, for eksempel bilder eller videoer i høy oppløsning, bør du nok vurdere en ekstern lagringsenhet med større kapasitet.

Kapasiteten er en vesentlig faktor å ta med i beregningen når du kjøper en ekstern harddisk, og da må du finne ut hvor mye plass du trenger. Du vil ikke ha en ekstern enhet som fort blir for liten, så du ikke går tom for lagringsplass, men du vil heller ikke kjøpe noe mye større enn du trenger, slik at du svir av for mye penger på lagringsplass du aldri vil trenge.

Derfor gir vi deg denne listen over de beste eksterne harddiskene du kan få i 2019. Hver eksterne harddisk på denne siden er nøye utvalgt for å sikre at de gir deg de beste overføringshastighetene – noe som er avgjørende dersom du ofte overfører massevis av filer – mens de også er solid konstruert, slik at du ikke skal uroe deg for om de vil gå i stykker og ødelegge alt du har lagret der.

I denne oversikten har vi ført opp de beste eksterne lagringsenhetene, både tradisjonelle harddisker og raskere (og gjerne dyrere) SSD-enheter.

Uansett er de beste eksterne lagringsenhetene både pålitelige og solide, så de er trygge å lagre dataene på uten bekymring. De beste eksterne lagringsenhetene er også lette nok til å ta med seg i vesken, med stor nok kapasitet til å oppbevare dataene dine trygt på reiser.

Det finnes et kjempestort utvalg av eksterne harddisker, og derfor har vi samlet de beste av dem slik at det er lettere å finne den som passer best for deg.

1. Buffalo MiniStation Extreme NFC

Trådløs trygghet

Kapasitet: 2 TB | Tilkobling: USB 3.0

NFC-sikkerhet

Solid design

Ikke den raskeste enheten

En ekstern lagringsenhet du kan kjøpe uten å bli ruinert. Buffalo's MiniStation Extreme NFC kan være din drømmeenhet.

Buffalo's MiniStation Extreme NFC er kompatibel med både Mac og Windows, og har stor fleksibilitet. Den leveres i en solid innfatning som er støv- og vannbestandig, sammen med en innebygd USB 3.0-kabel.

Ikke bare beskyttes dataene dine mot slag og støt med denne røffe innpakningen, men den har også 256-bit AES sikkerhetsegenskaper og NFC (Near Field Communication) i tillegg.

I hovedsak gir den deg adgang til å låse opp enheten raskt og enkelt ved å tappe det medfølgende NFC-kortet på skroget til enheten. Ganske kult!

I skrivende stund er dette produktet kun tilgjengelig i en variant uten NFC i Norge, men funksjonene skal ellers være de samme. Vi forventer at NFC-versjonen også dukker opp her etter hvert.

2. Western Digital My Passport Ultra 4TB ekstern harddisk

Leveres med kryptering og lang garantiperiode

Kapasitet: 4 TB | Tilkobling: USB 3.0

Stor kapasitet

Type C-tilkobling

Programpakke

Gjennomsnittlig ytelse

Den nyeste generasjonen av Western Digital My Passport Ultra-serien av eksterne harddisker har kommet, og den leveres i størrelser fra 1 TB til 4 TB. Her får du både skylaging og 256-AES-kryptering, sammen med WDs egen programvarepakke.

Den yter godt med hensyn til dataoverføringshastigheter, men er ikke i nærheten av listetoppen. Det er ikke overraskende at den ikke kan matche hastigheten til SSD-enheter, men er du ute etter en tradisjonell ekstern harddisk, er denne noe å ta med i betraktningen.

3. Samsung T5 SSD ekstern harddisk

The best external SSD of 2018

Kapasitet: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB | Tilkobling: USB Type-C

Utrolig rask

Svært kompakt

Dyr

Hvis du heller ønsker deg en ekstern lagringsenhet som nyttiggjør seg av SSD-hastigheter, er Samsung Portable SSD T5 den beste eksterne harddisken for deg. Samsung har et strålende rykte for sine eksterne SSD-enheter, takket være produkter som T3, og T5 bygger videre på sin forgjenger ved å tilføye en rask USB C-tilkobling som tyner hver dråpe ut av ytelsen til SSD-enheten. Selvsagt er den også bakoverkompatibel med USB 3.0 og USB 2.0, i tilfelle du har en PC uten USB C-utgang. Den er dyr, men vel verdt pengene.

4. Adata SD700 External SSD

En terabyte i hånden.

Kapasitet: 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Tilkobling: USB 3.0

Svært god ytelse

IP68-klassifisering

Ingen USB C

Adata SD700 passer godt for alle som er ute etter en solid lagringsenhet som kan gi deg rikelig med kapasitet uten å koste for mye. Den yter superbra, og er fortsatt den eneste SSD-enheten vi har sett med IP68-klassifisering.

Takket være SSD-enheten som ligger inni denne eksterne lagringsenheten, er den mye raskere enn enhetene som benytter gammeldagse, snurrende harddisker – så her får du både supre overføringshastigheter og røff beskyttelse.

Den leveres også med lagringskapasitet på opptil 1 TB, så du trenger ikke uroe deg for å mangle lagringsplass bare fordi den benytter SSD. Denne enheten treffer virkelig blink på de fleste punkter.

5. WD My Book Duo 4 TB ekstern harddisk

Enheten med størst plass.

Kapasitet: 4 TB | Tilkobling: USB 3.0 x 2

Store mengder plass

RAID-støtte

Dyr

Krever at du har to ledige USB 3.0-utganger

Hvis du er ute etter den eksterne lagringsenheten med absolutt størt kapasitet, er det WD My Book Duo 4 TB du skal se etter. Den gir deg enorme 4 TB (og du kan også få versjoner helt opp i 20 TB) med lagringsplass fordelt på to harddisker.

Hvis det ikke gjør deg noe å ofre noe av den rikelige plassen, kan du sette opp enhetene i et RAID-oppsett, så du har ekstra sikkerhetskopi av filene dine om en av diskene skulle dø.

Denne USB 3.0-enheten har mange av egenskapene du finner i en fullverdig NAS-enhet (blant annet den stive prisen), og hvis du har en router med en USB 3.0-utgang, kan du bruke denne som en nettverkstilkoblet lagringsenhet.

Enheten leveres med to års garanti, og har en 256-bit AES maskinvarekryptering, og automatisk backup-programvare (WD SmartWare Pro).

Det er verdt å merke seg at WD leverer denne enheten ferdig formatert for Windows (NTFS).

6. Buffalo MiniStation Thunderbolt ekstern harddisk

Den beste eksterne Thunderbolt-enheten

Kapasitet: 1 TB, 2 TB | Tilkobling: Thunderbolt, USB 3.0

Rimelig sammenlignet med andre Thunderbolt-enheter

Mac-formatert

Ikke SSD

Hvis du har en maskin eller annen enhet med Thunderbolt-utgang, er denne et utmerket valg, ettersom den kjører med dobbel hastighet av standard USB 3.0-disker. Den er heller ikke spesielt dyr sammenlignet med andre Thunderbolt-disker. Prisen holdes nede på grunn av at den benytter en tradisjonell harddisk, og ikke en SSD, noe som begrenser den potensielle hastigheten. Den leveres dessuten med en USB 3.0-utgang, i tilfelle man ikke har Thunderbolt-muligheter.

7. Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB

Den beste ytelsen

Kapasitet: 5 TB | Tilkobling: USB 3.0

Veldig rask dataoverføring

Pålitelig

Du betaler mer for den Mac-formaterte utgaven

Hvis du ønsker å kombinere hastighet og kapasitet, er Seagate Backup Plus Desktop Drive 5 TB virkelig noe å ta med i betraktningen. Den leveres i flere størrelser opptil 8 TB, og den slår dessuten konkurrentene når det gjelder lese og skrivehastighet.

Og i tillegg til all plassen og hastigheten, får du dessuten en god porsjon ro i sjelen, takket være at Seagates enheter svikter langt sjeldnere enn gjennomsnittet, noe som særlig gjelder deres større lagringsenheter.

Du får også med programvare for backup, og disken er både kompatibel med Windows og Mac, selv om den er formatert for Windows ved levering med mindre du spesifikt ber om en Mac-enhet – og disse er langt dyrere.

8. Western Digital My Passport Wireless Pro ekstern harddisk

Trådløst vidunder

Kapasitet: 2 TB | Tilkobling: USB 3.0 and Wi-Fi

Trådløs tilkobling

USB 3.0-støtte

God batterikapasitet

Ingen USB-C

Wi-Fi-egenskapene gjør den dyr

Selv om vi har hatt blandede følelser for My Passport Wireless, har 2016-utgaven i «pro»-varianten av de eksterne harddiskene gjenreist tilliten til navnet Western Digital. For det første er designet overhalt, slik at den ikke lenger ligner på My Passport Ultra eller My Passport for Mac. I stedet oppleves My Passport Wireless Pro som mer høyverdig. Den ligner på en ekstern DVD-spiller, men med tanke på den tydelige SD-kortleseren er det ingen risiko for at du skal forveksle den med noe annet. For fotografer vil dette få Wireless Pro til å skille seg positivt ut.

Noe som også angår alle andre er at enheten har et innebygd 6400 mAh-batteri. Dette gjør at du kan bruke enheten fullstendig trådløst over 2,4 GHz- eller 5 GHz-kanaler. Men når den er tilkoblet med kabel, må du likevel ikke forvente banebrytende teknologi, ettersom My Passport Wireless Pro bare benytter tilkobling av typen USB B til USB A. Den nyeste og beste USB C-varianten er fullstendig fraværende.

Der My Passport Wireless Pro priser seg litt for høyt, utmerker den seg likevel positivt på nesten alle andre områder. Naturligvis trenger ikke alle en trådløs harddisk eller støtte for SD-kort, men for dem som trenger det, er det svært viktig.

9. LaCie Porsche Design Mobile Drive 4 TB

USB-C-stjerne

Kapasitet: 4 TB | Tilkobling: USB-C

Hurtig USB-C-forbindelse

Flott design

Dyr

Du trenger USB C-utganger for å dra nytte av hastigheten

Du har kanskje snublet over LaCie Porsche Design Mobile Drive når du har lett på Apples nettsider etter USB-C-tilbehør. Og det er det en grunn til: Porsche Design leveres med både tilkoblinger fra USB C til A og USB C til C, noe som gjør den til en verdig kandidat uansett maskinvare.

Den er dyr til å være en ekstern lagringsenhet, ikke misforstå, og særlig hvis du er på jakt etter det beste 4 TB-alternativet. På den annen side er dette en harddisk som teoretisk kan levere data i opptil 5 Gbps, hvis den ikke ble hindret av begrensningene innenfor SMR-teknologien (Shingled Magnetic Recording).

LaCie Porsche Design Mobile rommer fem 800 GB-skiver innenfor 15 mm, og er en glimrende utfordrer til Seagate M3, selv om den er merkbart større med tanke på vekt og dimensjoner.

Porsche Design Mobilekstra har helt klart en komfortfaktor med sin USB C, men det skal bemerkes at den likevel er begrenset til USB 3.0-hastigheter. Dessuten kan selv ikke en overflate i aluminium hindre den i å skjære mot din MacBook i Rose Gold. Uansett gir LaCie deg den beste eksterne harddisken med USB C som penger kan kjøpe, i hvert fall for øyeblikket.

10. iStorage diskAshur 2TB ekstern harddisk

Best for sikkerheten

Kapasitet: 2 TB | Tilkobling: USB 3.0

Fysisk sikkerhet

Røft design

Dyr

Harddisker fra iStorage er typisk nok mest populære hos regjeringer og internasjonale organisasjoner over hele verden, og med god grunn. De gir deg strammere sikkerhet enn noen andre enheter du kan få tak i.

Hvis noen forsøker å tukle med iStorage-disken din, kan du konfigurere den til å ødelegge seg selv. Dessuten er dataene kryptert av 256-bit AES-protokollen, med mange typer beskyttelse på plass for å sikre at skurker ikke kommer seg inn, uansett hvor sta de måtte være. Når du tenker på all denne sikkerheten, vil nok ikke prisen skremme deg heller.

Men den er uansett dyr, hele fire ganger prisen til en tilsvarende 2 TB-enhet, og den er nok heller ikke best på ytelse. Men du betaler for et produkt som er så å si innbruddssikkert. Men huske at det ikke er noen hjelp å hente fra produsenten hvis ting skjærer seg og du mister passordet.

