Vacature Redacteur TechRadar Benelux

Heb jij een natuurlijke interesse voor technologie, en ben jij degene waar vrienden en familie altijd advies aan vragen bij aankoop van een smartphone, laptop, game of andere consumentenelektronica? En ben je in het bezit van een vlotte pen? Dan ben jij wellicht de Online Redacteur (Contentspecialist) die we zoeken!

TechRadar is volledig geobsedeerd door technologie. We helpen onze lezers zowel privé als zakelijk bij het maken van de beste aankoopbeslissingen. Daarnaast helpen we hen om het meeste uit hun favoriete producten te halen.

Functie Online Redacteur (Contentspecialist)

Als Online Redacteur van TechRadar Benelux houd je elke dag de wereld van tech nauwlettend in de gaten. Je staat dagelijks in verbinding met het TechRadar-team om de meest interessante artikelen te schrijven voor onze doelgroep.

Of het nu gaat om de nieuwe Samsung Galaxy-smartphone, een interessant gerucht over de te verschijnen Mac, een verdiepend artikel over Metaverse, of een zelfgeschreven review over de nieuwe JBL-speaker die je hebt mogen testen; jij weet wat kan scoren, én hoe je iets laat scoren.

TechRadar is een datagedreven organisatie en weet wat de lezer wilt lezen. Naast de redactie werk je ook samen met de afdeling sales, om samen de mooiste campagnes te ontwikkelen voor onze klanten en grote successen te behalen.

Bij TechRadar sta je niet alleen in nauw contact met je collega's uit de Benelux, maar ook uit tal van andere landen. Je checkt met internationale collega's de laatste trends en hypes, en onderzoekt of hypes uit andere landen ook hier kans van slagen hebben.

Wie zoeken we?

Iemand die ervan houdt om dagelijks in de weer te zijn met de nieuwste technologie, en daar ook goed over kan schrijven! Niemand kan jou iets wijsmaken voor wat betreft digitale technologie. Je weet wat er in de tech community leeft en nieuwigheden pak je meteen op. Feiten en meningen verwerk je nauwkeurig tot boeiende artikels, die je meteen ook van de nodige video’s, foto’s en illustraties voorziet.

We zoeken een echte teamplayer, welke het liefst al enige ervaring heeft met het publiceren van content voor websites en sociale media. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je weet wat SEO is (en hoe je dit toepast), alsook dat je weet hoe je met Google Analytics overweg kunt.

Wat krijg je hiervoor terug?

Uiteraard krijg je voor al dat harde werken ook iets terug. Je mag onder andere rekenen op het volgende in je loonpakket:

Een marktconform salaris

De kans om wekelijks in de weer te zijn met nieuwe tech-producten

Laptop van de zaak

Vakantiegeld

Een mooi kantoor in een groene omgeving, ver weg van files...

...maar ook de ruimte om deels vanuit huis te werken!

Gezellige vrijdagmiddagborrels met de leukste collega's

Een jaarlijks teamuitje!

Solliciteer snel!

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatie door naar jobs@bluepixlmedia.com!

Beschik je niet meteen over alle capaciteiten, maar ben je wel eager om dit jou eigen te maken? Dan horen we alsnog graag van je!