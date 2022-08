Sony mikt op verhoogde productie PS5 voor feestdagen

Sony zegt de productie van de PS5 te willen verhogen om voor de voorraad voor het einde van 2022 en de feestdagen aan te vullen.

Sony kondigde dit aan in de laatste briefing van de winstresultaten (opens in new tab), waarin het ook uitlegt dat de softwareverkoop en gameplay-engagement jaar-na-jaar zijn gedaald, waarbij het met name zegt dat dit een veel lager niveau van engagement is dan ze hadden voorspeld.

Als gevolg hiervan zegt Sony dat het van plan is "actie te ondernemen om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten in de tweede helft van het fiscale jaar, waarin belangrijke titels, waaronder first party software, gepland staan om uit te komen". Dit gaat in de eerste plaats gebeuren door "het aanbod van PlayStation 5-hardware te vergroten en de nieuwe PlayStation Plus-dienst te promoten."

Sony zegt dat het de oorspronkelijke verwachting, dat het 18 miljoen exemplaren gaat verkopen voor dit financiële jaar, niet bijstelt. Dit optimisme komt voort uit "een herstel van de impact van de lockdown in Shanghai en een aanzienlijke verbetering in de aanvoer van componenten". Sony heeft goede hoop dat het de productie kan opvoeren en het aanbod kan vergroten in de aanloop naar de feestdagen, en zegt: "we werken eraan om meer aanbod te creëren voor de feestdagenperiode en het einde van het jaar.''

Het is niet voor het eerst dat Sony het heeft over het opvoeren van de PS5-productie dit jaar. In juni vertelde Veronica Rogers, Head of Global Sales and Business Operations bij SIE, GamesIndustry.biz (opens in new tab) nog: "We zijn van plan de PS5-productie dit jaar flink op te voeren en we werken hard om ervoor te zorgen dat de PlayStation 5 verkrijgbaar is voor iedereen die er een wil."

Sinds de lancering van de console in november 2020 hebben Sony en iedereen die een PS5 wil kopen te kampen met voorraadtekorten (opens in new tab). Ondanks deze tekorten verkoopt de console nog steeds, met nu wereldwijd 21,7 miljoen verkochte exemplaren. Wel moeten we opmerken dat de voorraadproblemen een ravage veroorzaken voor Sony, met berichtgeving dat de Xbox console-familie onlangs is begonnen met het overtreffen van de PS5 in Japan, wat niet niks is.

Er zit verbetering in

Je kunt wel stellen dat de PS5 moeilijk te krijgen is dankzij een mix van veel behoefte, componenttekorten, de pandemie en scalpers. Dit nieuws is in ieder geval veelbelovend voor degenen die nog steeds wanhopig op zoek zijn naar PS5-voorraad. Het is echter redelijk te verwachten dat het een gestage opbouw van beschikbaarheid wordt, in plaats van een plotselinge stortvloed aan consoles.

Zo zei CEO van Intel, Pat Gelsinger, in mei 2022 nog dat de wereldwijde chip- en halfgeleidercrisis die consoles heeft getroffen, wel eens zou kunnen aanhouden tot ver in 2024. Gelsinger zei dat het tekort aan chips gevolgen begint te krijgen voor de productiemachines die verantwoordelijk zijn voor het maken van chips.

"Dat is een deel van de reden waarom wij denken dat het algemene tekort aan halfgeleiders nu naar 2024 gaat verschuiven ten opzichte van onze eerdere schattingen in 2023. Gewoon omdat de tekorten nu de apparatuur hebben bereikt en sommige van die fabriekshellingen meer op de proef zullen worden gesteld," zei Gelsinger.

Maar het ziet er zeker beter uit. Naast dit nieuws van Sony kondigde Valve afgelopen week ook aan (opens in new tab) dat dankzij een afname van de toeleveringsproblemen het bedrijf de productie van de Steam Deck kan opvoeren. Daardoor kan het bedrijf alle reserveringen voor het einde van 2022 leveren.

Over het algemeen ziet het er rooskleuriger uit. Hopelijk komen er meer PS5-voorraden beschikbaar nu Sony's voorraadbeperkingen in Sjanghai lijken te zijn afgenomen. Vooral voor mensen die optimaal willen profiteren van aankomende exclusives zoals God of War: Ragnarok en nieuwe features zoals de onlangs toegevoegde 1440p-ondersteuning is dit fijn om te horen.