Sony test 1440p-ondersteuning op de PlayStation 5

Sony voegt eindelijk ondersteuning voor 1440p toe aan de PS5. Niet te vroeg juichen, want deze functie geldt tot nu toe nog alleen maar van gebruikers van het PS5 Bèta-programma.

Veel PS5-gebruikers wachten al sinds de komst van de console op 1440p-ondersteuning. Het zal niet heel lang meer duren totdat reguliere gebruikers ook kunnen genieten van de hogere resolutie, want Samsung heeft bevestigd dat de functie ‘later dit jaar’ wereldwijd wordt geïmplementeerd.

Dit is niet het enige wat in de nieuwe PS5 Bèta-build (opens in new tab) zit. Gebruikers van de PS5-bèta kunnen nu ook gamelijsten aanmaken waarin zij games kunnen sorteren in verschillende mapjes. Het is ook mogelijk om nu makkelijker te wisselen tussen 3d-audio en stereo, en om vrienden een verzoek te sturen om hun scherm te delen.

Hoe stel je 1440p in?

Als je toegang hebt tot het PS5-bètaprogramma, kun je in de instellingen van je console de resolutie instellen op 1440p. In de Instellingen, moet je naar ‘Scherm en video’-instellingen gaan en dan selecteer je 1440p in het dropdown menu.

Je kan ook testen of je beeldscherm 1440p ondersteunt door in hetzelfde menu op ‘Test 1440p output’ te selecteren. Als de test correct verloopt, dan kan je aan de slag.

(Image credit: Sony)

Waarom 1440p bij de PS5 hoort

Tussen traditionele HD en 4K zit 1440p (2.560 x 1.440 pixels). Enkele van de beste PS5-games ondersteunen 1440p, zoals Final Fantasy 14. Als je deze games speelt op een 1440p-beeldscherm dan zien ze er een stuk scherper uit. Dat geldt vooral voor kleinere 1440p-monitoren.

Sommige games hebben ook 4K-ondersteuning waardoor ze gedownsampled kunnen worden naar 1440p. Dit is handig, want dan kan je voordeel halen uit een hogere fps en anti-aliasing waardoor het beeld een stuk vloeiender loopt zonder scherpe of grille randen.

Helaas werkt 1440p niet met PS5 VRR. Hier lijkt niets van te kloppen, want VRR ondersteunt zowel 1080p als 4K in de console. Hopelijk wordt dit foutje gemaakt voordat de 1440p-ondersteuning wereldwijd wordt geïntroduceerd.

We zijn hoe dan ook blij dat de PS5 eindelijk 1440p gaat ondersteunen, ook al is het in de bèta. De Xbox Series X/S had dit al meteen vanaf de lancering, en het is altijd raadselachtig geweest waarom dit bij de PS5 ontbrak.