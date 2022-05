Sony komt met drie nieuwe kleurrijke PS5-panelen

Sony heeft bevestigd dat in juni 2022 drie nieuwe PS5-consolepanelen worden uitgebracht voor ''een aantal regio's''. Daarmee wordt de productlijn met galactisch-geïnspireerde kleuren vervolgd.

Sony lanceerde de Cosmic Red en Midnight Black-consolepanelen in januari. Het bedrijf bevestigde dat de Nova Pink, Starlight Blue en Galactic Purple later aan de collectie worden toegevoegd, waardoor ze bij de nieuwe DualSense-controllers passen. Alhoewel deze controllers in januari arriveerden en sindsdien zijn uitgebracht, hebben we nog een tijd moeten wachten op updates over de nieuwe PS5-panelen.

A vivid range of PS5 Console Covers in Starlight Blue, Galactic Purple, and Nova Pink will be available in select regions starting June 2022:

In een korte update op de eigen PlayStation Blog bevestigde Sony dat ''Vroege toegang voor klanten in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg is nu mogelijk via direct.playstation.com vanaf 17 juni.'' Alle covers krijgen een prijskaartje van 55 euro. Helaas is er nog geen indicatie voor een grotere release.

Zoals eerder zijn deze consolepanelen verkrijgbaar voor zowel de standaard PS5 als de digitale PS5-editie. Omdat de panelen op de standaard PS5 de Ultra HD Blu-ray disc drive bedekken, zijn de versies niet uitwisselbaar. Ook zijn er nog geen PS5-bundels die al geleverd worden met de nieuwe consolepanelen erop. Wie een PS5 aanschaft moet vermoedelijk deze dus nog apart aanschaffen.

Sony pakt een winnende strategie op

Voor sommigen zijn de panelen van Sony prijzig, maar we beargumenteren dat het bedrijf een uitstekende strategie heeft gecreëerd. De consolepanelen voegen iets extra's toe, wat op de Xbox Series X of de Xbox Series S niet toepasbaar is: deze heeft momenteel geen kleurvariatie.

Toch is Sony niet de eerste die dit concept bedenkt voor consoles. Nintendo maakte eerder gebruik van verwisselbare panelen met de New 3DS, met designkeuzes van Xenoblade tot Super Mario. Dankzij de uitwisselbare Joy-Con-controllers blijft dit in leven bij de Nintendo Switch, maar het is wel minder uitgesproken.

Tot nu toe hebben we enkel de galactische lijn gezien voor de PS5, maar het creëert de ruimte voor meer speciale edities. Het uitwisselen van je PS5-panelen is dan ook vrij eenvoudig. God of War Ragnarok- of Marvel's Spider-Man 2-panelen bij release van de games? Die zijn zonder twijfel een directe hit.