Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt mogelijk 120Hz WQHD-resolutie

Een nieuw leak suggereert dat de Samsung Galaxy S21 Ultra voor elkaar krijgt wat zijn voorgangers niet konden: het ondersteunen van 120Hz verversingssnelheid bij een maximale resolutie van WQHD+.

Het bewijs is te zien in een screenshot die bekende leaker @UniverseIce tweette. De afbeelding is van een instellingenscherm dat naar verluidt van een Samsung S21 Ultra afkomstig is. Het toont schermopties die erg lijken op die van de Samsung S20-reeks. Het enige verschil is de schermresolutie-optie die in de screenshot is ingesteld op de maximale WQHD+ (3200 x 1440). De S20-reeks van vorig jaar kon maximaal 60Hz aan bij die resolutie. Voor 120Hz moest de resolutie worden verlaagd naar Full HD (2400 x 1080).

👏Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyCJanuary 5, 2021

We geven toe dat bovenstaande niet de meest overtuigende schermafbeelding is, maar we vertrouwen op de getweette opmerkingen van @UniverseIce dat de telefoon zowel 120Hz als WQHD+ tegelijk aankan. Medio 2020 meldde de leaker dat de Note 20 Ultra niet over beide tegelijk kon beschikken, waardoor het mogelijk is dat @UniverseIce meer informatie heeft dan alleen het screenshot.

Het gerucht zou betekenen dat S21 Ultra-gebruikers de scherpste schermresolutie krijgen die beschikbaar is in het huidige assortiment van smartphones, met bijna de snelste verversingssnelheid (de Asus ROG Phone 3 beschikt over 144Hz) voor soepel browsen en gamen.

Het is onduidelijk waarom de S20-lijn van vorig jaar niet over 120Hz WQHD+ kon beschikken, maar we denken dat het maximaliseren van deze beide functies de batterij sneller leeg kan laten lopen dan als een van deze elementen wordt teruggeschroeft.

Natuurlijk is het de grote vraag of de Samsung Galaxy S21 en S21 Plus deze mogelijkheid ook zullen hebben.

Wat heeft de S21 Ultra extra?

Tot nu toe kunnen we enkel speculeren over welke exclusieve functies de S21 Ultra zal hebben om de verwachte premium prijs te rechtvaardigen.

Als het de Samsung S20 Ultra en Note 20 Ultra volgt, heeft de S21 Ultra iets betere specificaties en een groter scherm. Geruchten wijzen op een 6,8 inch WQHD+ OLED-scherm, een 5.000 mAh-batterij en vijf camera's aan de achterkant, waaronder een 108 MP hoofdcamera en twee telelenscamera's: een 3x optische en een 10x optische.

Verschillende geruchten suggereren dat het een S Pen-stylus zal ondersteunen, maar een recent lek toont aan hoe: door het in een foliohoes te verwerken. Met andere woorden, de premium-telefoon heeft de beste functie van de Note 20 Ultra, wat betekent dat de S21 Ultra echt de meest geavanceerde traditionele smartphone tot nu toe zou kunnen zijn. We gaan dit pas ontdekken als de smartphone op 14 januari wordt gepresenteerd.

Via XDA Developers