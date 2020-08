Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra gelanceerd: kleine aanpassingen voor een grote prijs

Traditiegetrouw heeft Samsung zonet zijn nieuwe smartphones uit de doeken gedaan. Maak kennis met de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra.

Het lijkt erop dat de inspiratieput bij Samsung redelijk droog stond bij de ontwikkeling van de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Het design van beide smartphones lijkt een mix tussen de Galaxy S20-reeks die we eerder dit jaar zagen en de Galaxy Note 10-reeks die we vorig jaar zagen. Ook qua specificaties verschillen beide toestellen niet van hun tegenhangers in de Galaxy S-reeks. We durven zelfs te zeggen dat Samsung simpelweg zijn S Pen-stylus in de Galaxy S20 heeft gestopt.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra: specificaties en prijs

Binnenin beide smartphones vinden we dezelfde Exynos 990 processor als in de S20-reeks. De gewone Note 20 krijgt 8GB RAM en 256GB opslag (niet uitbreidbaar) en kost 1049 euro, terwijl de Note 20 Ultra daar 12GB RAM, 512GB opslag (wél uitbreidbaar) van maakt met een prijs van 1299 euro. In tegenstelling tot bij de Galaxy S20 en S20 Plus, heb je hier uitsluitend de keuze uit de 5G-versies van de smartphones.

Op vlak van camera’s zien we bij de Galaxy Note 20 geen verschil met de Galaxy S20. Je krijgt een 12MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en een 64MP-telecamera (3x optische zoom) achteraan en vooraan een enkele 10MP-selfiecamera. De Galaxy Note 20 Ultra heeft op zijn beurt dezelfde 12MP-groothoekcamera en 10MP-selfiecamera, maar voegt daar de befaamde 108MP-hoofdcamera, 12MP-telecamera met 5x optische zoom en een Laser Autofocus aan toe. Het valt op dat Samsung hier is afgestapt van zijn 100x digitale Space Zoom, aangezien de zoom van de Note 20 Ultra beperkt blijft tot 50x.

(Image credit: Future)

Het display van de Samsung Galaxy Note 20 is daarnaast 6,7-inch groot en heeft geen aflopende randen. De maximale resolutie is hier 1080x2400 pixels en de verversingssnelheid is hier slechts 60Hz. Die lagere verversingssnelheid is een vreemde keuze, aangezien alle S20-smartphones dit wel optrokken tot 120Hz. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra maakt daar op zijn beurt een 6,9-display mét aflopende randen van met een resolutie van 1440x3200 pixels en de hogere verversingssnelheid van 120Hz.

Daarnaast ondersteunen beide smartphones snelladen en (omgekeerd) draadloos laden. Qua batterij verschillen de smartphones niet erg veel van elkaar: de Note 20 heeft een 4.300mAh-batterij (25W-snelladen) en de Note 20 Ultra een 4.500mAh-batterij (45W-snelladen). Als laatste heeft de S Pen van de Note 20 Ultra nog een snellere reactietijd gekregen, zodat alles nog vlotter verloopt.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra: draadloze DeX-functionaliteit en andere software

Als we kijken naar software, dan is de draadloze DeX-functionaliteit veruit het nuttigste element. Voorheen kon je je Samsung Galaxy Note 10 met een kabel verbinden met een display of laptop om op die manier een desktop-achtige omgeving op te starten.

Voortaan kan dit volledig draadloos, waardoor je bestanden eenvoudig kan overzetten van je smartphone naar de computer. Er zullen ook enkele apps van Samsung geïntegreerd worden in de Office-apps, waaronder de Notes-app.

In de camera-app is er daarnaast een modus toegevoegd om 8K-video in 21:9-formaat op te nemen, zoals je gewend bent in de bioscoop. Er zijn ook meer geavanceerde audio-instellingen in combinatie met de Galaxy Buds, waardoor je kan instellen welke audio-input gebruikt wordt bij het opnemen van video. Je kan in de videomodus daarnaast de zoomsnelheid instellen.

(Image credit: Future)

Pre-orders en beschikbaarheid

Beide smartphones gaan in de verkoop op 21 augustus 2020. Zoals gezegd, kost de gewone Note 20 1049 euro en de Note 20 Ultra 1299 euro. Bij de gewone Note 20 kan je kiezen uit de kleuren Mystic Bronze en Mystic Grey en bij de Note 20 Ultra is dit Mystic Bronze en Mystic Black.

Pre-orders kan je vanaf vandaag al plaatsen bij Samsung zelf of bij retailers. Wie een Note 20 bestelt, krijgt nu tijdelijk een setje Galaxy Buds Plus cadeau óf een abonnement van drie maanden op de Xbox Game Pass gamestreamingdienst met bijbehorende controller. Voor de Note 20 Ultra geldt hetzelfde aanbod, alleen krijg je hier de nieuwe Galaxy Buds Live cadeau.