Outriders verschijnt bij release direct op Xbox Game Pass

Outriders komt vanaf dag één naar Xbox Game Pass. Dit bevestigt Microsoft in een blogbericht. De game is bij de release gelijk beschikbaar op Xbox Game Pass (Ultimate) en is dan ook speelbaar op Android-apparaten via Xbox Cloud Gaming.

De co-opshooter verschijnt op 1 april. Outriders krijgt een adviesprijs van 70 euro voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC. Xbox-spelers hebben geluk: de game is voor hen direct speelbaar via Game Pass. Het gaat hierbij enkel om de consoleversie van het abonnement.

Outriders is ontwikkeld door People Can Fly. Het is een Poolse studio die meewerkte aan diverse Gears of War-titels. Outriders is een third-person looter shooter en is solo of met maximaal twee anderen co-op te spelen.

Vers van de pers

Games van first-party titels verschijnen gebruikelijk op dag één op Game Pass, maar het gaat bij Outriders om een titel van uitgever Square Enix. Games van derde partijen zijn vaak al langere tijd beschikbaar alvorens ze onderdeel worden van het Game Pass-abonnement.

Microsoft heeft aangekondigd dat twintig Bethesda-games naar Xbox Game Pass komen. Daarnaast zegt Xbox-baas Phil Spencer dat toekomstige Bethesda-games exclusief op Xbox en PC zullen verschijnen. Naast de overname van ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda, betekent de komst van Outriders naar Xbox Game Pass mogelijk een grote winst voor Xbox.