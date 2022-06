Nieuwe Xbox-update bevat PlayStation achievement-functie

Microsoft heeft de systeemupdate voor juni 2022 onthuld voor Xbox-consoles. Achievement-hunters zijn ongetwijfeld blij met de inhoud van deze update.

De nieuwste firmware-update voor Xbox Series X en S en Xbox One laat je de verborgen achievements bekijken. Via Xbox Wire (opens in new tab) bevestigt engineering-lead Eden Marie dat dit ook beschikbaar komt voor pc en Xbox-apps voor smartphones.

''Als je spoilers niet erg vindt en hints wil over de achievements in de games die je speelt, is het gemakkelijk om de geheime achievement-details op je Xbox te bekijken,'' zegt Marie.

''Wanneer je in een game zit, open je de guide en ga je naar Game-activiteit > Achievements. Wanneer je een geheime achievement ziet, kan je nu details onthullen, zoals de titel, de beschrijving van de achievement en Gamerscore.''

Als je de achievement hebt bekeken, kun je de achievement opnieuw verbergen of de details volledig onthuld laten. Dit lijkt op de aanpak van Sony, die PlayStation-gamers sinds 2016 verborgen trofeeën laat bekijken met mogelijke spoilers. Op zowel de PS4 als PS5 kan je deze bekijken door op vierkantje te drukken terwijl je naar een verborgen trofee kijkt.

(Image credit: Microsoft)

Naast de geheime achievements zit er niet verder niet veel spannends in de update van juni, behalve wat quality-of-life-veranderingen. De patch verbetert de snelheid van het zoeken naar game-updates voor je Xbox Series X en S. De functie werd eerder al getest door Xbox Insiders in april.

''Je ziet verbeteringen in de snelheid en betrouwbaarheid als het gaat om het detecteren van verkrijgbare updates, zowel in je collect als wanneer je een game lanceert,'' bevestigt Marie.

In haar vorige update in april zei Marie echter dat het scannen naar updates nog steeds langzaam kan zijn als je ''grote hoeveelheden content geïnstalleerd hebt.''

Het is gemakkelijk om de opslag van je Xbox te vullen dankzij Xbox Game Pass (opens in new tab). Alhoewel games komen en gaan, nemen Microsofts eigen games als Halo Infinite en Sea of Thieves (opens in new tab) behoorlijk wat ruimte in beslag. Als je opslag vol zit, of je hebt geen zin meer in grote updates, is Xbox Cloud Gaming wellicht een uitkomst. Hiervoor moet je wel Xbox Game Pass Ultimate hebben.