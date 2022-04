Nieuwe PS5-update blokkeert aanpassingen aan tv-instellingen

De meest recente PS5-update zet ongemerkt automatische latentie-modus (ALLM) aan voor tv's die compatibel zijn. De modus zorgt ervoor dat je beeldscherm optimaal is ingesteld voor de PS5. Het is je misschien opgevallen dat verschillende tv-instellingen nu echter niet meer aanpasbaar zijn.

Zoals te zien is bij HDTVTest, dankzij Vincent Teoh, kunnen verschillende tv-instellingen niet meer gebruikt worden na de nieuwste PS5-update. Dit betekent dat je bepaalde opties als black frame insertion (BFI) of animatieverbetering niet kan aanzetten.

Het wordt veroorzaakt door de nieuwe automatische latentie-modus. Deze forceert een tv om de optimale instellingen toe te passen voor gaming. Daardoor worden alle instellingen voor videoverwerking en het voorkomen van input-vertraging uitgezet.

Sony heeft helaas geen instelling bij de nieuwe update geleverd om de automatische latentie-modus aan- of uit te zetten, wat wel kan bij de Xbox Series X/S. Je zit dus vast aan deze instellingen, tenzij je het via de TV zelf kan aanpassen.

Voor Sony tv's hebben we een (al dan niet omslachtige) oplossing. Om ALLM op Sony tv's uit te schakelen ga je naar de instellingen. Vervolgens selecteer je op 'kanalen en invoer', scroll je naar beneden en selecteer je 'externe invoermethoden'. Daarna kies je 'HDMI-signaal', selecteer je de juiste HDMI-ingang en verander je de instelling naar 'verbeterd beeld (Dolby Vision)'. Let op: dit zorgt ervoor dat je in-game een limiet van 60fps krijgt.

ALLM of niets

(Image credit: Sony)

Alhoewel deze stappen ervoor zorgen dat je de automatische latentie-modus kan uitzetten, is het niet bepaald een oplossing. Die zal Sony bij een toekomstige update moeten meegeven. Hopelijk voegt het daarmee een aan- en uitknop in de instellingen toe net zoals bij de Xbox Series X/S.

De meeste gebruikers ondervinden waarschijnlijk geen hinder van de automatische latentie-modus. Het is hoofdzakelijk gecreëerd om de optimale game-ervaring te geven zonder dat gebruikers daarvoor in de tv-instellingen moeten graven. De gevorderde gebruikers voelen zich echter snel gelimiteerd door de nieuwe modus. Dat deze niet uitgeschakeld kan worden zonder drastische maatregelen, is dan ook teleurstellend.

Automatische latentie-modus is ondanks de hinder nog steeds een goede functie. De PS5 zet hiermee een stap dichterbij de schermtechnologie die reeds gebruikt wordt voor de Xbox Series X/S. Sony's console krijgt in de aankomende maanden VRR-ondersteuning. Ondertussen hopen we ook op 1440p-support, een optie die tot onze grote frustratie nog altijd niet beschikbaar is.