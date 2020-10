Nieuwe beelden van de Google Pixel 4a uitgelekt

Het zou niet meer heel lang mogen duren voor de Google Pixel 4a officieel onthuld wordt. Intussen hebben we nog een paar nieuwe beelden gespot van de smartphone in een van de iconische hoesjes van Google. De beelden zijn gepost op Reddit en opgepikt door 9to5Google, maar de bron ervan is niet helemaal duidelijk.

Op het eerste gezicht zien de beelden er wel authentiek uit. Ze komen bovendien overeen met andere gelekte beelden van het toestel, dus ze lijken redelijk geloofwaardig.

Dit weten we al over de Google Pixel 4a

In de linkerbovenhoek zien we een punch-hole selfiecamera en achteraan zien we een centraal geplaatste vingerafdrukscanner. Dit zijn veelgevraagde wijzigingen tegenover de Google Pixel 4, waar de selfiecamera in de dikke bovenste schermrand zit en waar helemaal geen vingerafdrukscanner aanwezig is.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: u/mseven97 via Reddit) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: u/mseven97 via Reddit) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: u/mseven97 via Reddit)

Op basis van de foto's, lijkt het dat de koptelefoonaansluiting hier wel behouden blijft, wat eveneens niet zo was bij de Google Pixel 4. Achteraan is er echter slechts één camera aanwezig.

Het is alleszins duidelijk dat er een Google Pixel 4a in de maak is, hoewel we weinig concrete info over het design en de specificaties hebben gehoord. Volgens de geruchten zou er dit jaar geen grotere XL-versie verschijnen.

In normale omstandigheden zouden we de Pixel 4a verwachten op de Google IO ontwikkelaarsconferentie, maar vanwege het coronavirus is het evenement afgelast. Er zal wel een livestream georganiseerd worden ter vervanging.

We verwachten de Google Pixel 4a te zien in de loop van mei en we zouden niet verbaasd zijn als hij sterk lijkt op de smartphone op de foto's hierboven. Zoals gewoonlijk houden we jullie op de hoogte van de laatste leaks en geruchten.