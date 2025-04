Dit is waarom je de Vivid-beeldmodus moet vermijden, zelfs op de beste OLED TV's

Je hebt inmiddels misschien wel gemerkt dat wij bij TechRadar voornamelijk gebruikmaken van de Filmmaker- of Movie-/Film-modus tijdens het testen van tv's, afhankelijk van wat er beschikbaar is op de tv. De reden daarvoor is dat deze modi over het algemeen de meest accurate kleuren en texturen bieden, plus het meest accurate contrast. Zelfs op de beste tv's presteren deze modi duidelijk beter dan de andere beeldmodi waar je uit kan kiezen.

Dat gezegd hebbende, sommige tv's hebben wel een redelijk goede standaard beeldmodus die af en toe wel handig kan zijn als je overdag wil kijken en een iets feller beeld nodig hebt. Natuurlijk is de keuze voor een beeldmodus ook een kwestie van persoonlijke voorkeur. Niet iedereen zal ook even tevreden zijn met de donkerdere, warmere beelden die de Filmmaker-modus over het algemeen levert.

Eén ding waar we het bij TechRadar over eens zijn, is dat Vivid-/Levendig-modi wel gewoon vaak slecht zijn. Het is in ieder geval de slechtste optie van alle beeldmodi waar je over het algemeen uit kan kiezen. Kleuren zijn meestal oververzadigd, texturen zien er te scherp uit en de helderheid wordt ook standaard veel te hoog gezet, waardoor de felle gedeeltes van het beeld niet echt meer goed tot hun recht komen.

Om dit te demonstreren hebben we de LG G5 OLED TV (een van de beste OLED TV's van 2025, die ook vijf sterren kreeg in onze review) naast de Panasonic MZ1500 (een van de beste middenklasse OLED TV's van de laatste jaren) gezet en op beide tv's dezelfde scène uit Wicked afgespeeld.

In de afbeeldingen hieronder kan je zien hoe we door de verschillende Dolby Vision-beeldmodi van de LG G5 zijn gelopen, terwijl de MZ1500 constant in de meest accurate Dolby Vision Dark-modus bleef staan voor de vergelijking. We zijn onder andere grote fans van de MZ1500 vanwege zijn natuurlijke en accurate beeldweergave, dus dit is daarom een handige tv voor deze vergelijking.

De LG G5 staat links in alle afbeeldingen hieronder en de Panasonic MZ1500 staat overal rechts.

Dolby Vision Filmmaker

(Image credit: Future)

In de Dolby Vision Filmmaker-modus laat de LG G5 natuurlijke kleuren zien die er toch ook nog steeds levendig en dynamisch uitzien bij het bekijken van een kleurrijke film zoals Wicked. Texturen zien er ook waarheidsgetrouw uit. Elphaba's huid en de stenen muren in de omgeving werden enorm accuraat weergegeven.

We zagen hier ook een uitstekend contrast tussen de blauwe en de beige stenen, plus Elphaba's zwarte jurk stond ook mooi in contrast met de fellere omgeving, met onder andere de roze bloemen.

Dolby Vision Cinema

(Image credit: Future)

Vergeleken met Dolby Vision Filmmaker biedt Dolby Vision Cinema een extra boost voor de helderheid. Dat betekent dat kleuren iets levendiger zijn en dat felle tinten in het beeld (zoals de beige, stenen muren) er ook nog iets feller uitzien.

Wat echter misschien nog iets belangrijker is om te weten, is dat de tecturen en details er nog steeds accuraat en natuurlijk uitzien, net als de kleuren. Ook het contrast tussen lichte en donkere tonen (de muren en Elphaba's jurk) is nog goed gebalanceerd. We zijn over het algemeen nog steeds iets grotere fans van de Filmmaker-modus, maar Cinema komt erg dicht in de buurt.

Dolby Vision Standard

(Image credit: Future)

Dolby Vision Standard biedt nog meer helderheid dan de Dolby Vision Cinema-modus en heeft een iets koelere kleurweergave dan de Filmmaker- en Cinema-modi. De beige muren zien er hier iets witter uit, maar de kleuren kunnen dus wel genieten van die extra helderheid.

Texturen en kleuren zitten hier een beetje tussen accuraat en oververzadigd in. De roze bloemen zien er nu iets glanzender uit (en dat is niet altijd waar je naar op zoek bent). Elphaba's groene huid blijft er nog steeds vrij accuraat uitzien en het contrast is ook nog steeds prima.

Dolby Vision Vivid

(Image credit: Future)

Dan zijn we dus bij Dolby Vision Vivid beland. Ja, je hebt hier dus inderdaad met een flinke helderheidsboost te maken. Deze modus toont dus ook goed aan hoe fel het nieuwe 'Primary Tandem RGB' of ‘four-stack’ OLED-paneel van de LG G5 kan worden. Sommige mensen zullen die extra helderheid misschien wel fijn vinden, maar het gaat hier wel echt ten koste van de nauwkeurigheid.

De roze bloemen zien er in deze modus echt oververzadigd uit en je verliest hier ook het onderscheid van de individuele bloemen. Texturen verliezen ook hun natuurlijke look. De scheuren in de in de muur krijgen dan weer een onnatuurlijk scherpe look.

Zelfs de blauwe details op de muren, die nog relatief subtiel waren in de andere beeldmodi, vallen hier te veel op en zien er onnatuurlijk uit. De details op Elphaba's jurk, zoals de vouwen en knopen, vallen hier ook heel erg op en sommige dingen lijken door deze modus gewoon nep.

Hieronder kan je nog even snel door alle bovenstaande afbeeldingen scrollen:

Image 1 of 4 Dolby Vision Filmmaker op de G5 (Image credit: Future) Dolby Vision Cinema op de G5 (Image credit: Future) Dolby Vision Standard op de G5 (Image credit: Future) Dolby Vision Vivid op de G5 (Image credit: Future)

Vermijd Vivid

Interessant genoeg heeft de LG G5 juist een van de betere Vivid-modi die we zijn tegengekomen tijdens het testen van tv's. Dat mag natuurlijk ook wel bij een premium OLED TV, maar ook in dit geval zouden we je dus alsnog aanraden om de Vivid-modus te vermijden. Als de Filmmaker-modus niets voor jou is, dan zou Cinema of Standaard waarschijnlijk wel meer dan genoeg helderheid moeten bieden zonder daarvoor natuurlijke kleuren en texturen op te offeren.

Wicked is natuurlijk een dynamische film met veel levendige kleuren, maar deze film hoort er niet zo overdreven fel uit te zien als de Vivid-modus zou suggereren.