Lenovo kan vraag naar PC's moeilijk bijhouden

's Werelds grootste PC-fabrikant Lenovo heeft bevestigd dat het moeite heeft met het bijhouden van de gigantische vraag naar nieuwe toestellen.

Tijdens een winstbespreking met investeerders onthulde COO Gianfranco Lanci dat Lenovo momenteel werkt met minder dan de helft van hun gebruikelijke voorraadniveau's. Soms wordt dat zelfs minder dan een derde, wat allemaal te wijten is aan de vraag die dankzij het thuiswerken tijdens de pandemie enorm gestegen is.

Ondanks de vaccinaties die beterschap beloven, is de vraag ook in 2021 nog hoog gebleven. "Ik zou zeggen dat we nog geen daling in de vraag hebben gezien", zei Lanci. "Als ik het globaal bekijk, van de VS tot Europa, China en APAC, ik denk dat onze kanaalinventaris nog nooit zo laag is geweest."

Dit is onze lijst met de beste laptops die je kan vinden

Hier heb je de beste online samenwerkingstools van 2021

En dit zijn de beste laptops voor studenten

In normale omstandigheden verwacht Lenovo ongeveer zes weken aan voorraad te hebben, maar volgens Lanci had het bedrijf "in sommige gevallen tijdens het laatste kwartaal slechts twee of drie weken, dus we zitten op een heel, heel laag niveau."

Wereldwijde vraag naar PC's

Volgens data van analisten bij Canalys, steeg de verzendingen van PC's (en tablets) in Q4 2020 naar 143,7 miljoen eenheden. Daarmee konden ze voor het derde kwartaal op rij een groei neerschrijven. Op jaarbasis werden er 458,2 miljoen eenheden verstuurd, wat het hoogste volume is sinds 2015.

Lenovo heeft het grootste marktaandeel (20 procent) en was in 2020 verantwoordelijk voor de verkoop van 87 miljoen toestellen. Dat zorgde voor een jaarlijkse groei van 19%. Apple (18%), HP (13%), Dell (11%) en Samsung (8%) vervolledigen de top vijf.

Volgens Lanci had het bedrijf, als er zich geen beperkingen hadden voorgedaan in de voorraad, zelfs meer toestellen kunnen verschepen in 2020.

"[Gebruikers spenderen] meer tijd op hun PC en tablet, dus dat zal in de toekomst waarschijnlijk snellere vervangingscycli aansturen", aldus Yang Yuanqing, CEO van Lenovo.

Op zoek naar een webcam? Hier vind je de beste webcams voor thuiswerken

Via The Register