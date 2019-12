Huawei klaagt de VS aan vanwege FCC verbod

Huawei dient een gerechtelijk verzoek in tegen de beslissing, gemaakt door de Amerikaanse Federale Communicatie Commissie (FCC), dat mobiele providers in het land belet om overheidsgeld te gebruiken om apparatuur voor hun telecommunicatienetwerk aan te schaffen.

Vorige maand, verklaarde de FCC dat Huawei een dreiging voor de nationale veiligheid is en stemde in met een maatregel die Amerikaanse providers verplicht om Huawei-apparatuur te verwijderen en vervangen. Om de kosten te dekken is er een fonds opgericht van 8.5 miljard.

Chinese leveranciers zijn grotendeels buitengesloten van de Amerikaanse markt, met grote maatschappijen die kiezen voor het gebruik van radio-apparatuur van Ericsson, Nokia en anderen. Echter een aantal kleinere providers gebruiken apparatuur van Huawei en ZTE, omdat het relatief goedkoop is.

Huawei FCC

De Rural Wireless Association, die providers vertegenwoordigt met minder dan 100.000 klanten, schat in dat ongeveer een kwart van hun leden Chinese apparatuur in hun netwerk heeft.

De beslissing van de FCC was gebaseerd op de nationale veiligheidsgronden, maar in een verklaring bij het Hof van Beroep van de Verenigde Staten voor het Vijfde Circuit, zegt Huawei dat de FCC onvoldoende bewijs heeft geleverd om hun beweringen te ondersteunen. En daarbij hebben ze verklaringen genegeerd, waarin werd benadrukt dat deze Amerikaanse providers schade zou berokkenen. Huawei zegt dat de FCC niet de bevoegdheid heeft om hier een dergelijk oordeel over te vellen.

"Het verbieden van een bedrijf als Huawei, puur en alleen omdat we zijn gestart in China, lost de cyberveiligheidsdreigingen niet op", zo zegt juridisch hoofd van Huawei Song Liuping. Huawei heeft ook 21 gedetailleerde argumenten aangevoerd waarin wordt uitgelegd hoe dit besluit mensen en bedrijven schade kan berokkenen in allerlei gebieden. Maar de FCC heeft ze allemaal genegeerd.

"Leveranciers in heel Amerika, in kleine steden in Montana, Kentucky en boerderijen in Wyoming, hebben allemaal gekozen om met Huawei samen te werken omdat ze de kwaliteit en integriteit van hun apparatuur respecteren. De FCC zou dat gezamenlijke streven om landelijke gemeenschappen met elkaar te verbinden in de VS niet moeten stilleggen".

"De aanwijzing is gebaseerd op een fundamentele misvatting over de Chinese wetgeving en over ondeugdelijke, onbetrouwbare en niet-ontvankelijke beschuldigingen en insinuaties, niet op bewijs. Het is gewoonweg een schandelijk vooroordeel van de ergste soort," zo voegt Glen Nager van Huawei er aan toe.

De vijandigheid richting Huawei is de afgelopen maanden toegenomen, het bedrijf is ook uitgesloten van samenwerkingen met Amerikaanse bedrijven. Het verbod op de samenwerking met Amerikaanse leveranciers heeft Huawei's toegang tot belangrijke technologieën zoals Google's Android besturingssysteem al beperkt.

Huawei heeft de beschuldigingen dat hun producten een veiligheidsrisico vormen vaak ontkend, terwijl Washington geen enkel bewijs van een overtreding heeft geleverd.