iPhone apps blijven je ook zonder toestemming tracken

Ondanks meerdere pop-ups en een volledig menu voor privacy en veiligheid, blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de gegevens van iPhone-gebruikers alsnog met Apple zelf worden gedeeld.

In iOS 14.5 werd App Tracking Transparency geïntroduceerd. Dat is een privacy-tool waarmee gebruikers per (third-party) app kunnen beslissen of ze die apps willen blokkeren voor het verzamelen van informatie waarmee de gebruikers te identificeren zijn. Dat is opgezet om mensen meer controle te geven over de beveiliging van hun persoonlijke informatie.

Twee app-ontwikkelaars van het softwarebedrijf Mysk, hebben echter ontdekt dat dit niet voor Apple zelf geldt. Terwijl er nu dus extra gefocust wordt op transparantie en veiligheid, blijven veel apps van Apple zelf alsnog persoonlijke data verzamelen.

App Store verzamelt data

Mysk maakte dit gevaar voor de privacy van gebruikers bekend op Twitter (opens in new tab) met screenshots en video's. Ze lieten zien wat voor data er allemaal was verzameld na 10 minuten door de App Store te hebben gebrowset op een apparaat met iOS 14.6.

De data die Apple had geregistreerd bestond onder andere uit het type apparaat, de resolutie van het scherm, de toetsenborden die geïnstalleerd waren, de netwerkverbinding en andere informatie waarmee gebruikers online geïdentificeerd kunnen worden. Dat zijn nou juist de soort gegevens die je met de App Tracking Transparency van iOS 14.5 privé moet kunnen houden.

Deze data werd volgens Mysk verzameld terwijl gepersonaliseerde advertenties, gepersonaliseerde aanbevelingen en het delen van gebruiksdata allemaal uit stonden.

Mysk is ook verder gaan onderzoeken voor Gizmodo (opens in new tab) en ze kwamen erachter dat Apple ook met andere apps nog data verzamelt. Bijvoorbeeld met Aandelen, Apple Books, Apple Music, Apple TV en de iTunes Store. Bij de Apple Health- en Apple Wallet-apps werd er geen analytische data doorgegeven.

Op Twitter liet Mysk ook weten dat het onduidelijk is of Apple dit soort data nog steeds vergaart in iOS 16. Dat is de meest recente grote release van iOS geweest die samen met de iPhone 14-reeks uitkwam.

Op Apple’s "reclame en privacy (opens in new tab)"-pagina staat dat Apple's afdeling voor reclame informatie ontvangt over de reclames die je aantikt via een willekeurige identificatiemethode (niet gelinkt aan je Apple ID).

Het bedrijf belooft ook dat ze lokale data gebruiken van je apparaat om te kiezen welke advertenties ze je laten zien. Bij die data hoort bijvoorbeeld informatie over de apps die je het meest gebruikt. We vragen ons dus wel nog af waarom Apple dan ook specifieke andere data blijkt te verzamelen.

TechRadar Pro heeft Apple ook om een reactie gevraagd.