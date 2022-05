Jouw volgende smartphone kan een stuk sneller zijn, maar niet vanwege de CPU

Samsung heeft een nieuwe opslagtechnologie onthuld. Universal Flash Storage (UFS) 4.0 lijkt de nieuwe generatie aan smartphones een behoorlijke upgrade te geven.

In een reeks aan Twitterberichten legt Samsung Semiconductor uit dat UFS 4.0 een stuk sneller is dan de vorige generatie (UFS 3.1). De nieuwe geheugenstandaard is een stuk compacter en vereist minder energie van de batterij om de werken.

Samsung is een van de grootste producenten van mobiel geheugen. Zijn chips zijn zelfs terug te vinden in iPhones. UFS 3.1 verscheen in 2021 en was al behoorlijk snel. UFS 4.0 belooft de prestaties te verdubbelen, aldus de Zuid-Koreaanse techgigant.

UFS 4.0 levert snelheden tot 23,2Gbps per baan. Dat is meer dan het dubbele van UFS 3.1. Dit maakt UFS 4.0 een belangrijke toevoeging voor 5G-smartphones, omdat ze daardoor nog meer data kunnen downloaden.

(Image credit: Samsung)

Is UFS 4.0 een game changer?

Wanneer je het combineert met de 7e generatie V-NAND van Samsung en een goede controller, kan UFS 4.0 schrijfsnelheden leveren van 4.200Mbps en leessnelheden van 2.800Mbps.

Tegelijkertijd is de efficiëntie ook verbeterd. UFS 4.0 levert een leessnelheid van 6.0Mbps per milliampère. Dat is 46 procent meer dan UFS 3.1. Mogelijk resulteert dit in verbeterde batterijduur voor nieuwe smartphones.

Ook de grootte van de module is aangepast. Het maximale formaat van een UFS 4.0-unit is 11 x 13 x 1mm, wat net iets kleiner is dan zijn voorganger. Ook zal er een ruime hoeveelheid aan capaciteitsopties beschikbaar zijn, tot 1TB.

Massaproductie van UFS 4.0-modules begint in het derde kwartaal van dit jaar, mogelijk zien we ze voor het eerst verschijnen in vlaggenschip toestellen rondom de feestdagen.

Via Android Authority