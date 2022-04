Samsung werkt mogelijk aan smartphone met oprolbaar, transparant display

We weten al een tijdje dat Samsung speelt met het idee om een smartphone te maken met een oprolbaar systeem. De technologie is immers al getoond in een teaser. Het lijkt er nu op dat het bedrijf ook transparante schermen meeneemt in de overweging.

SamMobile heeft een aanmelding van Samsung bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) gespot. Hierin staat een toestel vermeld met een oprolbaar scherm met een transparant gedeelte.

In de vermelding zijn twee smartphones te zien, beide tonen een scherm die zich uitrekt van een doorzichtig hoofddisplay. De transparantie van het uitrolbare gedeelte is mogelijk ook aan te passen.

Nieuwe realiteit

Deze technologie kan heel nuttig zijn voor AR (Augmented Reality). De extensies van het scherm kunnen digitale objecten tonen, terwijl alles in de echte wereld ook zichtbaar blijft.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je op zoek bent naar bepaalde doelen in een game die gebruik maakt van AR. Daarnaast is het ook makkelijker om te chatten terwijl je loopt, zonder dat je tegen een lantaarnpaal botst.

Deze vermelding geeft echter geen garanties. Het zou kunnen dat het slechts om prototypes gaat die niet in een daadwerkelijke smartphone verschijnen. Toch is het interessant om te zien waar de ingenieurs van Samsung mee bezig zijn en wat we mogen verwachten van smartphones in de toekomst.

Analyse: display-innovatie gaat maar door

De meest interessante innovaties in smartphoneschermen komen de laatste jaren van foldables. Daarnaast zijn er weinig grote veranderingen geweest, met uitzondering van kleine upgrades.

Toestellen als de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3 hebben een scherm dat in het midden kan buigen. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor smartphones, zoals het openen van meerdere apps naast elkaar.

Het is echter niet zo eenvoudig om een dergelijk scherm te ontwikkelen. De technologie verbetert constant. Het lijkt er ook op dat fabrikanten als Google en Apple ook een poging gaan wagen met vouwbare smartphones.

Doorzichtige schermen komen nu ook op ons wensenlijstje van displaytechnologie die we graag willen zien. Er is veel om naar uit te kijken in de toekomst.