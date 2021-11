'Google Pixel Fold ruilt nieuwe camera-tech in voor betaalbaarheid'

Nu we de lancering van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro achter de rug hebben, kunnen we stilaan beginnen met uitkijken naar het volgende. Een nieuw gerucht over de Google Pixel Fold, de vouwbare smartphone van Google, stelt dat het aankomende toestel niet over dezelfde upgrades zal beschikken als de recente vlaggenschepen.

Die informatie is afkomstig van 9to5Google. Zij konden in de code van de Google Camera-app informatie terugvinden die suggereert dat de Pixel Fold met dezelfde 12,2MP camera komt die het bedrijf sinds de Pixel 3 uit 2018 gebruikt.

Dat houdt dus in dat er geen 50MP hoofdcamera aanwezig zal zijn, wat een van de grote upgrades was die we dit jaar in de Pixel 6-reeks zagen opduiken.

Als de geruchten kloppen, dan krijgt de Pixel Fold nog altijd de 12MP groothoekcamera (van de Pixel 6) samen met de oudere 12,2MP hoofdsensor, samen met twee 8MP selfiecamera's - eentje voor als de smartphone opengevouwen is, en eentje voor als hij dit is.

Downgrade?

Het lijkt wel gek dat een nieuwere smartphone niet met dezelfde recente componenten komt als de huidige vlaggenschepen, maar bij foldables is dit niet ongehoord.

Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als de meer premium Galaxy Z Fold 3 hadden niet dezelfde camera-specs als de Galaxy S21 Ultra. Ook de Motorola Edge 20 Pro viel met zijn 108MP hoofdcamera sterker uit dan de 48MP van de Motorola Razr (2020), en kostte bovendien nog een stuk minder.

De redenering hierachter is niet altijd dezelfde, maar als je kijkt naar de grootte van het camerablok op de Pixel 6-reeks, dan kan je er wel gedeeltelijk van uit gaan dat ze hiermee de vouwbare smartphone dun willen houden.

(Image credit: Google)

Bovendien houdt de 'downgrade' voor Google niet noodzakelijk in dat het slechte foto's oplevert. Dankzij de indrukwekkende software en machine learning-technologie wordt de kwaliteit achter de schermen omhoog getrokken en hoef je dus niet noodzakelijk over de beste hardware te beschikken.

Als Google erin slaagt om een slanke smartphone te leveren, voorzien van de bekende foto-capaciteiten als zijn voorgangers, en er bovendien voor zorgt dat door het gebruik van 'oudere' camera's de kosten laag blijven, dan liggen we van deze downgrade zeker niet wakker.

Release in 2022

Eerdere geruchten wezen op een release van de vouwbare smartphone tegen het einde van 2021, maar dit begint er steeds onwaarschijnlijker uit te zien. We vermoeden dat we deze pas ten vroegste in het begin van volgend jaar zullen zien verschijnen.

De analyse van de code die door 9to5Google werd uitgevoerd, vond een referentie naar "isPixel2022Foldable". Deze term is op dezelfde manier gestructureerd als "isPixel2019" van de Pixel 4.

Dit is aanzienlijk bewijs voor een release van de Pixel Fold in 2022, wat mooi samen zou lopen met de Q2 2022-lancering van het recent aangekondigde Android 12L. Dit is een herwerking van het Android 12-besturingssysteem, met de bedoeling om beter te werken op grotere schermen van tablets en bijvoorbeeld ook foldables.

Ondanks de sterke geloofwaardigheid van deze geruchten blijven het geen officiële aankondigingen van Google zelf, dus blijf steeds alles met de nodige korreltjes zout nemen. Zodra we meer horen, kan je het bij TechRadar vinden.