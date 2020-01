Google Pixel 4a releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

Google verraste vriend en vijand door in 2019 de Pixel 3a én de 3a XL uit de doeken te doen. Beide telefoons zijn goedkope afstammelingen van de vrij dure Pixel 3 en Pixel 3 XL. De midrangers van Google zijn uitgerust met wat minder hoogwaardige specificaties, maar behouden de schone versie van Android, een uitstekende camera-opzet, langdurige update-ondersteuning en meer, en dat alles voor een scherpe prijs.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat we in 2020 verwachten dat Google wederom met een Pixel 4a op de proppen komt, en misschien ook een Pixel 4a XL. De Google Pixel 4 en Pixel 4 XL zijn een tijdje geleden gelanceerd, en behoren zeker niet tot de goedkoopste vlaggenschepen die er te koop zijn. Genoeg ruimte voor een betaalbare midranger zou je zeggen.

Rond de jaarwisseling is de geruchtenstroom rond de Google Pixel 4a een beetje op gang gekomen. Het ziet ernaar uit dat de 4a er dan ook echt aankomt, al wijzen de eerste berichten erop dat een XL-versie afwezig is.

De Pixel 4a is de ideale oplossing van Google om de pijnlijke foutjes van de Pixel 4 tegen te gaan. Hieronder lees je meer Pixel 4a nieuwtjes en geruchten, en vertellen wij aan jou wat we graag willen zien in de te verschijnen Google Pixel 4a.

The Google Pixel 4 (Image credit: Future)

De essentie

Wat is het? Een goedkopere versie van de Google Pixel 4

Een goedkopere versie van de Google Pixel 4 Wanneer verschijnt het toestel? Waarschijnlijk rond mei 2020

Waarschijnlijk rond mei 2020 Wat gaat het apparaat kosten? We vermoeden rond de 400 euro

Google Pixel 4a releasedatum en prijs

Google Pixel 3a XL (Image credit: TechRadar)

Het jaar 2020 is nog maar net begonnen, waardoor we de Pixel 4 en Pixel 4 XL nog vers in ons geheugen hebben zitten. Het is nog iets te vroeg om een exacte lanceerdatum voor de Pixel 4a te gokken, maar we kunnen zeker wel een grove inschatting maken.

De Pixel 3a verscheen op 8 mei, een dag na de aankondiging op Google IO 2019. We sluiten zeker niet uit dat de techgigant een soortgelijk patroon volgt voor 2020. Helaas weten we op dit moment nog niet wanneer de conferentie van Google plaats zal vinden, maar gezien de voorgaande datums is de maand mei zeker niet zo gek gedacht.

Kijken we naar de verwachte adviesprijs, dan zal het ons niets verbazen als deze iets onder die van de Pixel 3a komt te liggen. Dat vermoeden is zeker geen onderbuikgevoel; de Pixel 4 kwam namelijk ook op de markt met een lagere adviesprijs dan de Pixel 3.

Neem onze verwachtingen voor nu met een flinke korrel zout. Naarmate de weken vorderen, zullen de leaks steeds accurater worden, zo blijkt uit ervaring.

Google Pixel 4a nieuws en geruchten

Laten we beginnen met misschien wel de grootste tegenvaller voor velen: de eerste nieuwtjes wijzen erop dat Google geen plannen heeft om een Pixel 4a XL uit te brengen. Het bedrijf legt de focus op één kleiner apparaat.

Gebruikers op zoek naar een grote Pixel-smartphone zouden namelijk voor de Pixel 3a XL hebben gekozen in plaats van de duurdere Pixel 3 XL. Althans, dat is het gerucht. Het stopzetten van een bewezen succesformule klinkt ons linksom of rechtsom wat vreemd in de oren.

Over naar telefoons die wel het levenslicht gaan zien. De Google Pixel 4a is al gespot in onofficiële renders. De eerste beelden zien er vrij geloofwaardig uit, zeker nadat een case render het verwachte ontwerp lijkt te bevestigen.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: @OnLeaks / 91mobiles)

Indien we de geruchten voor waarheid aannemen, dan houdt Google vast aan een vingerafdrukscanner aan de achterzijde. Ook blijft de koptelefooningang behouden. Dit zijn twee features die niet aanwezig zijn bij de Pixel 4-telefoons, en ze worden door menig gebruiker gemist. Wel vreemd: de Pixel 4a lijkt het vierkantige camera-eiland over te nemen, en dat terwijl er slechts één lens geplaatst is.

De grootste verandering ten opzichte van de Pixel 3a qua looks vinden we aan de voorzijde. De grove schermranden maken plaats voor dunnere randen, en de frontcamera is geplaatst in een cameragat in de linkerbovenhoek.

Daarnaast is een Soli-chip afwezig, waardoor navigatie via handgebaren niet tot de mogelijkheden behoort. Niet zo vreemd, aangezien deze technologie vrij prijzig is.

Google Pixel 4a: wat we willen zien

De Google Pixel 4 was een innovatief vlaggenschip, maar voor zijn betaalbare broertje hebben we andere prioriteiten in gedachten. Hieronder vind je terug wat wij graag willen zien van de Google Pixel 4a.

1. Breng de vingerafdrukscanner terug

(Image credit: Future)

De Google Pixel 4 beschikt niet over een vingerafdrukscanner aan de achterzijde zoals de Pixel 3. Ook is er geen scanner onder het display verwerkt. In plaats daarvan ging Google full Apple en zette het in op gezichtsherkenningstechnologie.

Helaas is de implementatie van Google een stuk minder veilig en accuraat dan die van Apple, zo blijkt na enkele weken intensief testen. We zien maar wat graag dat Google vasthoudt aan de oude, vertrouwde vingerafdrukscanner van de Pixel 4a.

Naast dat de technologie voor gezichtsherkenningstechnologie niet heel top is bij Google, scheelt het waarschijnlijk ook de nodige euro's bij het maken van de Pixel 4a als er geen geavanceerde gezichtsscanner geplaatst is.

2. Verbeterde batterijduur

(Image credit: Future)

De batterijduur van vrijwel elke Pixel-smartphone is niet om over naar huis te schrijven. De relatief kleine accucapaciteit van de Pixel 3a werd gecompenseerd door een energiezuinige processor, maar bij regulier gebruik moest het toestel toch echt na één dag aan de oplader.

We hopen in ieder geval dat de accucapaciteit van de Pixel 4a hoger zal zijn dan de 2.800mAh van de Pixel 4. Het vlaggenschip van de Amerikaanse fabrikant houdt het bij menigeen namelijk nog geen dag uit, en dat kan anno 2020 écht niet meer.

3. Stop met het 90Hz-scherm

(Image credit: Screen Capture)

Wellicht is dit een controversieel standpunt, maar het 90Hz display kunnen we missen als kiespijn, mits dit betekent dat de prijs van de Google Pixel 4a relatief laag houdt. Het is een luxe om 90Hz te hebben, maar het is nog verre van mainstream. Daardoor zal vrijwel niemand de feature missen in een midranger als de 4a.

Daarnaast is de huidige 90Hz schermtechnologie van de Pixel 4 en Pixel 4 XL verre van foutloos. Zo blijkt de ververssnelheid lang niet altijd te werken. Niet gek, aangezien deze energieslurpende technologie aangedreven moet worden door een minieme accu van 2.800mAh op de reguliere Pixel 4.

Ons standpunt betekent echter niet dat we geen fan zijn van 90Hz. Kijk je echter naar concurrenten die ook een 90Hz-paneel hebben, dan zie je aan het prijskaartje dat de implementatie ervan (vooralsnog) niet goedkoop is.

4. Behoud de telefotolens

(Image credit: Future)

De Google Pixel 4-serie verdubbelde in één klap het aantal camera's aan de achterzijde. Dat is ook niet zo heel moeilijk met 1 lens op de Pixel 3, maar toch; de toevoeging van een telefotolens is een bijzonder prettige.

De Pixel 3a-serie was qua cameraprestaties ietsjes minder dan die van de Pixel 3, maar dat kwam puur door software post-processing; de hardware was exact hetzelfde.

We hopen dat Google vasthoudt aan deze mooie camera-opzet voor de Pixel 4a, zodat je betere foto's kunt maken met zoom, zonder al te veel te moeten inleveren op fotokwaliteit.

5. Houd vast aan het gekke design

(Image credit: Future)

De Google Pixel 4-serie ziet er vreemd uit. We hebben nog niemand ontmoet die dit ontkracht. De kale achterkant ziet er dankzij het camera-eiland bijzonder eigenzinnig uit. Verder is het rubberen frame tussen de glazen voor- en achterzijde bijzonder te noemen.

Aan de voorzijde is een flinke schermrand aan de bovenzijde, en dat is vandaag de dag zeer uitzonderlijk te noemen. Al met al zijn de Pixel 4-telefoons behoorlijk uniek te noemen. Of dat positief is, daar kan over getwijfeld worden.

Hoe dan ook herkent de smartphonefanaat een Pixel-smartphone van meters afstand, en dat is altijd goed. Het geeft de smartphonemarkt de nodige diversiteit, aangezien steeds meer toestellen op elkaar beginnen te lijken.