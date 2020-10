Google Pixel 3a uit de productie, Pixel 4a release dichtbij?

De Google Pixel 3a behoorde tot een van de meest (positief) verrassende smartphones van 2019. Er waren er maar weinig die vooraf hadden verwacht dat de zoekgigant een goedkopere versie van de Pixel 3 op de markt zou brengen. Een jaar later en we weten immers niet beter, want de Pixel 4a dwaalt al maandenlang door het geruchtencircuit.

Smartphonegebruikers die in de markt zijn voor een prettige doch goedkope smartphone hebben binnenkort een optie minder, want de Google Pixel 3a wordt niet meer geproduceerd. Google bevestigde het gerucht in een statement aan Android Police.

Voor de duidelijkheid: de Google Pixel 3a vind je op dit moment nog terug in tal van webshops, aangezien er nog de nodige voorraad is van het toestel. Er worden simpelweg geen nieuwe meer geproduceerd. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat er wereldwijd geen nieuwe PIxel 3a meer is te vinden.

Wanneer de smartphone eenmaal uitverkocht is, zullen gebruikers hun pijlen mogelijk richten op alternatieven, zoals de iPhone SE 2020 of Oppo Find X2 Neo. Of Google moet ein-de-lijk de Pixel 4a op de markt brengen en dat is toch het scenario waar we min of meer op hopen.

Weg vrij voor de Pixel 4a

Het merendeel van de tijd wordt de productie van een bepaalde smartphone stopgezet als er op korte termijn een opvolger op de markt komt. Zo werd de Galaxy S10 niet meer geproduceerd op de dag van de Galaxy S20 lancering, was de iPhone XR niet meer te koop nadat de iPhone 11 uit de doeken werd gedaan en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De productiestop van de Pixel 3a kan er dan ook op wijzen dat de Pixel 4a release zeer dichtbij is. Er zijn geruchten die wezen op een lancering in juli (alhoewel er ook bronnen zijn die verwezen naar een later releasemoment dit jaar) en vanwege dit nieuwtje geloven we ook wel in een onthulling deze maand.

Mocht je nog interesse hebben in een Pixel 3a-toestel, dan kun je hieronder zien waar de smartphones nog te koop zijn.