Exclusief: eerste blik op de OnePlus Nord CE 5G

De OnePlus Nord CE 5G verschijnt officieel later deze week, maar op TechRadar krijg je nu al een blik op de toekomst geworpen. Wij hebben namelijk een exclusieve afbeelding van het toestel weten te bemachtigen via de fabrikant, zodat je het toestel voor het eerst echt kunt zien.

De afbeelding hierboven is de OnePlus Nord CE in de kleur Blue Void. Niet geheel verrassend lijkt de nieuwe smartphone nogal veel op de OnePlus Nord, maar er zijn wel enkele verschillen hier en daar op te merken.

Deze nieuwe handset heeft de term 'CE' achteraan staan, wat 'Core Edition' betekent. De fabrikant heeft wat specificaties afgeroomd van de originele Nord, om zo de prijs verder te kunnen drukken (waarover we hopelijk meer info krijgen op 10 juni).

Wat er anders is ten opzichte van de OnePlus Nord? Onder meer de positie van de flitser op de achterzijde. Daarnaast hebben we nog de eerder genoemde kleurversie die nieuw is (maar ook weer niet al te veel afwijkt van Blue Marble van de originele Nord).

De smartphone kent drie camera's aan de achterzijde, wat er eentje minder is dan bij het origineel. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat voor sensoren er exact gemonteerd zijn, maar qua grootte tonen er twee gelijkenissen met de Nord. Het zou dan gaan om een primaire en een groothoeksensor.

Het is nog onduidelijk waar de derde sensor voor gaat zijn, maar we vermoeden een diepte- of macrocamera, zoals wel vaker het geval is bij toestellen uit het middensegment.

Oliver Zhang, Head of Product bij OnePlus, vertelt meer over de filosofie rondom de Core Edition: "CE staat voor Core Edition, en de hele ontwerpfilosofie draait om het idee van "core". De essentie van 'core' is reductie - het product terugbrengen tot de belangrijkste elementen."

"Je ziet op de markt middenklasse telefoons met overdreven specificaties. We hebben een aantal van die functies actief vermeden en de dingen behouden waarvan we dachten dat ze echt een verschil zouden maken voor de dagelijkse smartphone-ervaring, zoals snel opladen (Warp Charge 30T Plus), een 90Hz AMOLED-scherm, of 5G."

Verwacht dus geen giga indrukwekkende specificaties van de OnePlus Nord CE. De fabrikant richt zich in plaats daarvan op het bereiken van de gemiddelde consument.

De bevestiging van het 90Hz display is een logische, aangezien de Nord dit ook kent en de technologie inmiddels vrij standaard is geworden in de goedkopere segmenten.

De snellaadtechnologie waar Zhang over spreekt, is een nieuwe versie van OnePlus. Het zal vermoedelijk niet zo snel werken als de OnePlus 9 Pro, maar de toevoeging van Plus wekt de suggestie dat het sneller gaat dan Warp Charge 30. Een gerucht van afgelopen week wees erop dat het toestel binnen een halfuur 70 procent volledig opgeladen moet zijn.

Nog even over het design

De originele OnePlus Nord (Image credit: Future)

Waarom de OnePlus Nord CE zoveel lijkt op de OnePlus Nord? Op TechRadar waren we vrij positief over het uiterlijk van de Nord, en we zien het dan ook niet als een minpunt dat de CE hieraan vasthoudt.

Zhang zelf zegt hierover: "Bij het ontwerpen van de Nord CE hebben we ons gericht op de kernelementen die echt bijdragen aan een geweldige dagelijkse ervaring, maar hebben we ook een aantal dingen in gedachten gehouden die gebruikers echt geweldig vonden aan de originele Nord."

"Het ontwerp was een van die elementen waar we veel positieve feedback op kregen, dus hebben we besloten om het ontwerp niet drastisch te veranderen."

OnePlus-fans kunnen de originele Nord-kleur blijkbaar waarderen, zo vertelt Zhang verder: "Onze gebruikers hielden erg van die kenmerkende blauwe kleur, en die wilden we behouden. Maar we hebben er een nieuwe draai aan gegeven, omdat we wilden dat de Nord CE zijn eigen persoonlijkheid zou hebben."

OnePlus heeft ook de matte finish van de high-end serie overgenomen naar de Nord CE. Deze laag weert zich tegen vingerafdrukken, en is dezelfde technologie die we kennen van de Glacial Green-kleur van de OnePlus 8 en later ook op de OnePlus 9.

Zhang meldt over deze finish: "Het is een vrij dure techniek om te gebruiken op toestellen uit de middenklasse, maar dankzij verbeteringen in de fabricage en productie hebben we dit naar een toegankelijker toestel kunnen brengen en meer gebruikers kunnen laten genieten van betere smartphone-ontwerpen."

Voor wie is de OnePlus Nord CE?

De OnePlus Nord CE gaat naar alle waarschijnlijkheid een betaalbare smartphone worden, maar het is een nogal concurrerend segment.

"Bij het ontwerpen van elk van onze producten richten we ons eerst op de ervaring, en selecteren we de benodigde componenten om die eindervaring te leveren", aldus Zhang.

"De grootste uitdaging is om verschillende ervaringen te creëren voor verschillende soorten gebruikers, terwijl we consistent de hoge kwaliteit leveren die OnePlus-gebruikers verdienen. In de loop der jaren zijn we gaan begrijpen wat early adopters zoeken in een high-end smartphone, maar de Nord-serie heeft een ander type gebruiker in gedachten.

"We verplaatsen ons in de schoenen van een nieuwe gebruiker die misschien minder gevoelig is voor specs en features, maar toch een betrouwbare en mooi vormgegeven smartphone wil."

Op 10 juni debuteert de OnePlus Nord CE. Het bedrijf heeft al bevestigd dat de smartphone in Europa op de markt gaat komen.