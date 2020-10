Disney en LG gaan samenwerking aan op het gebied van OLED-tv's

Televisiefabrikant LG Display en Disney kondigen een driejarige samenwerking aan tussen de maker van OLED-schermen en het enorme entertainmentconglomeraat.

LG Display voorziet Disney's StudioLAB-afdeling van "de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van OLED-technologie" en "de nieuwste productietools" om een nieuw soort kijkervaring te creëren die "verband houdt met de filmreleases van de studio".

StudioLAB is in wezen een broedplaats voor verteltechnieken met behulp van de nieuwste technologieën. Het is dus logisch dat OLED hoog op het lijstje staat van technologieën om mee samen te werken, maar waar zou het voor kunnen worden gebruikt?

OLED biedt talloze kijkvoordelen, zoals een uitzonderlijke regeling van de helderheid. Elke pixel kan namelijk afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld. Hierdoor zijn ongelofelijk diepe zwarttinten en een uitstekend contrast tussen lichte en donkere delen van het scherm mogelijk. OLED-tv's worden al vaak gebruik als monitoren door Hollywood-studio's. Het belangrijkste verkoopargument van de Panasonic HZ2000 was dan ook dat deze werd aangeprezen door Hollywood-colorist Stefan Sonnenfeld, die onder andere aan de Star Wars-film The Force Awakens werkte.

“De producten uit de OLED-lijn bieden ons de beeldkwaliteit die we nodig hebben om de best mogelijk kijkervaring te garanderen voor onze filmmakers en onze fans", zegt Eddie Drake, hoofd technologie bij Marvel Studios. "Of we nu contrast en kleurnauwkeurigheid evalueren of extreme kijkhoeken testen, OLED-schermen hebben aangetoond dat diens uitzonderlijke beeldkwaliteit een klasse apart is. We kijken ernaar uit om te zien hoe de OLED-technologie de komende jaren vooruitgaat."

Wat verandert er?

LG's rolbare OLED-scherm kan zich vanuit de box ontvouwen (Image credit: LG)

Matthew Deuel, directeur innovatiepartnerschappen van StudioLAB, schrijft dat "we dit soort ervaringen moeten ontwikkelen en testen, nu meer dan ooit".

Er is een eeuwige race om het volgende grote ding op het gebied van filmkijken te creëren, zelfs tot aan het punt van dwaasheid toe. In 2018 onthulde Cineworld een filmtheatertechnologie met drie zijden, genaamd ScreenX. Deze zou je zogenaamd meer onderdompeling moeten bieden tijdens het zien van een film. Het was een soort grote VR-weergave, waarbij je de actie vanaf beide kanten kon zien. Er was echter enige inconsistentie bij de implementatie ervan, waardoor het nooit is aangeslagen.

Als het op OLED aankomt, verschijnt er genoeg innovatie op de markt, zoals LG's oprolbare OLED-scherm of een transparant OLED-scherm waar we af en toe wat over horen.

Het is waarschijnlijk dat we de vruchten van deze samenwerking nog een hele tijd niet zullen zien. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat de resultaten zullen eindigen als displays die worden gebruikt voor winkels of themaparken (indien deze weer open gaan).

StudioLAB werkt aan een aantal VR-, AR- en MR-ervaringen (virtual, augmented en mixed reality), waardoor we hier enige overlap zouden kunnen zien.

We betwijfelen of de inhoud in de toekomst alleen door OLED-televisies thuis kan worden bekeken, in plaats van op een LCD of QLED. Dat zou namelijk enkel een versplintering van het kijkende publiek creëren. Als OLED echter de maatstaf blijft voor hoe goed Disney- en Marvel-films eruit zullen zien, dan hoor je ons niet klagen.