Disney Plus krijgt langverwacht vervolg op fantasy-spektakel Willow

De cultklassieker Willow komt met een vervolg. De sequel voor de fantasyfilm uit 1988 verschijnt in de vorm van een exclusieve serie op Disney Plus.

De pilot van de serie wordt geregisseerd door John M. Chu (Crazy Rich Asians) en Warwick Davis keert terug in de hoofdrol van Willow Ufgood. Regisseur Ron Howard is aangesteld als uitvoerend producent. De serie wordt de tweede spin-offserie voor LucasFilm na het succes van The Mandalorian. Het is ook het eerste niet-Star Wars gerelateerde project van het bedrijf in vijf jaar tijd.

"Willow heeft een diepgaand effect op mij gehad, toen ik in de jaren tachtig opgroeide", zegt Chu. "Door het verhaal van de dapperste helden op de minst waarschijnlijke plekken kon ik, een Aziatisch-Amerikaanse jongen die opgroeide in een Chinees restaurant en naar Hollywood wilde gaan, geloven in de kracht van onze eigen wil, vastberadenheid en natuurlijk innerlijke magie. Het feit dat ik met mijn helden, zoals Kathleen Kennedy en Ron Howard aan de slag ga, is groter dan een droom die uitkomt. Het is een bucketlist-moment voor mij."

Wat kunnen we verwachten van Willow?

Volgens Ron Howard hoeven we geen nostalgische terugkeer te verwachten. De serie is volgens hem een "creatieve stap vooruit". Mogelijk hint Howard hier op de verwachtingen van het publiek als het gaat om fantasyseries als Game of Thrones en The Witcher.

Willow was echter oorspronkelijk bedoeld als een meer kindvriendelijk avontuur in plaats van de moderne series met zwaarden en schilden. De film volgde de aspirant tovenaar Willow in een zoektocht om babyprinses Elora Danan te beschermen en komt onderweg een bende van krijgers en magische wezens tegen.

Het is interessant om te zien waar LucasFilm naartoe gaat met zijn films en series, nu het zijn aandacht van Star Wars verder afwendt. Labyrinth krijgt een vervolg van Doctor Strange-regisseur Scott Derrickson, terwijl een Indiana Jones-vervolg ook nog steeds in de lucht hangt. Zouden dit mogelijk de Disney Plus-aankondigingen zijn die na Willow zullen volgen?