De nieuwe Px7 S3 draadloze koptelefoon van Bowers & Wilkins heeft een ingebouwde versterker, opnieuw ontworpen drivers en ruimtelijke audio

Bowers & Wilkins heeft, in eigen woorden, “de meest geavanceerde en capabele draadloze hoofdtelefoon die het merk ooit heeft gemaakt” gelanceerd: de Px7 S3.



Gebaseerd op de indrukwekkende PX7 S2 en PX7 S2e, beschikt de nieuwe hoofdtelefoon over herontworpen drivers, ondersteuning voor aptX Adaptive en Lossless audio, een “sterk verbeterde” actieve ruisonderdrukking en een volledig nieuw ontwerp. Opmerkelijk is dat deze hoofdtelefoon een eigen, speciale hoofdtelefoonversterker bevat.

Laten we beginnen met het ontwerp. De Px7 S3 is zichtbaar slanker dan de PX7 S2e, en ook de meegeleverde opbergcase is compacter. Er is een nieuw armmechanisme en een vernieuwde hoofdband toegevoegd voor een betere pasvorm. Bowers & Wilkins geeft aan dat ook het traagschuim in de oorschelpen is verbeterd. Dat alles zorgt voor meer comfort tijdens lange luistersessies, en gezien de specificaties wil je deze over-ear hoofdtelefoon waarschijnlijk niet snel afzetten.

Je kunt de bediening aanpassen en je hoofdtelefoon personaliseren via de Muziek-app. (Image credit: Bowers & Wilkins)

Audio en noise cancelling

De hoofdtelefoon ondersteunt hi-res draadloze audio via aptX Adaptive en aptX Lossless, en is compatibel met streamingdiensten als TIDAL. USB-C en 3,5mm-analoge aansluitingen zijn eveneens beschikbaar. De actieve ruisonderdrukking is krachtiger dan in eerdere modellen en maakt gebruik van acht microfoons: vier voor het omgevingsgeluid, twee voor de drivers en twee voor spraakhelderheid. Dankzij nieuwe spraakverwerkingstechnologie blijven gesprekken verstaanbaar, ook in rumoerige omgevingen.



Via de Bowers & Wilkins Music-app kun je het geluid afstellen met een vijfbands EQ of kiezen voor de vooraf ingestelde True Sound-modus. Andere instellingen, zoals draagsensorgevoeligheid of de werking van de Quick Action-knop, zijn ook aanpasbaar. De batterij gaat tot 30 uur mee met noise-cancelling ingeschakeld, en snelladen levert 7 uur extra gebruik op in 15 minuten.

Later dit jaar komt er een software-update die ondersteuning toevoegt voor spatial audio, ontwikkeld door Bowers & Wilkins zelf. Ook Bluetooth LE Audio wordt ondersteund, inclusief Auracast, waarmee je audio met meerdere hoofdtelefoons tegelijk kunt delen.

Kleuren en prijs

De Px7 S3 is vanaf vandaag beschikbaar voor 429 euro via de officiële website van Bowers & Wilkins en geselecteerde retailers. Je kunt kiezen uit drie kleuren: Anthracite Black, Indigo Blue en Canvas White.