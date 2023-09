Bowers & Wilkins introduceert de nieuwe Px7 S2e noise-cancelling koptelefoon

Bowers & Wilkins lanceert de Px7 S2e, een nieuwe versie zijn bekroonde draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. Bowers & Wilkins heeft een uitstekende reputatie opgebouwd voor het produceren van hoofdtelefoons die het meest gedetailleerde, natuurlijke en meeslepende geluid leveren - de True Sound zoals de artiest het bedoeld heeft. De nieuwe Px7 S2e is de nieuwste toevoeging aan het assortiment hoogwaardige hoofdtelefoons van het merk, die allemaal zijn ontworpen met dezelfde True Sound-filosofie in gedachten.

Geoptimaliseerd voor nog betere geluidskwaliteit

De sleutel tot de uitzonderlijke nieuwe geluidskwaliteit van de Px7 S2e ligt in de sterk verbeterde DSP (Digital Signal Processing) engine, geoptimaliseerd door Bowers & Wilkins om uitstekende prestaties te leveren met alle soorten streaming muziek, inclusief 24-bit muziek in hoge resolutie van geschikte streaming platforms. Deze DSP-upgrade heeft de technici van Bowers & Wilkins ook in staat gesteld om het akoestische platform van de Px7 S2e te verfijnen om ongeëvenaarde niveaus van detail, dynamiek en ruimtelijkheid te leveren.

De Px7 S2e maakt nog steeds gebruik van 40 mm drivers die speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van het luisteren met een hoofdtelefoon. De drivers bieden een ultrasnelle respons, waardoor ze elke nuance van een muziekstuk natuurgetrouw kunnen reproduceren terwijl ze profiteren van extreem lage vervorming, wat resulteert in een nog nauwkeurigere reproductie. De drivers zijn ook zorgvuldig onder een hoek geplaatst in elke oorschelp om te zorgen voor een constante afstand tot het oor van de luisteraar op elk punt van het oppervlak van elke driver, wat zorgt voor een natuurlijker en meeslepender geluidsbeeld.

De Px7 S2e combineert zijn krachtige verbeterde DSP en hoogwaardige luidsprekerconfiguratie met Qualcomm's aptXTM Adaptive draadloze technologie om automatisch draadloze muziekstreaming te optimaliseren vanaf compatibele telefoons, tablets en computers. USB-C en 3,5mm kabelaansluitingen worden ook ondersteund en beide kabeltypen worden meegeleverd in de draagtas die bij het product wordt geleverd.

Onderdruk ongewenst geluid zonder je muziek te beïnvloeden

De Px7 S2e maakt gebruik van ruisonderdrukkingstechnologie die door Bowers & Wilkins is geoptimaliseerd om ongewenste ruis effectief te elimineren zonder afbreuk te doen aan de muzikaliteit. Zes hoogwaardige microfoons werken samen om de beste resultaten te leveren: twee meten de output van elke luidspreker, twee reageren op omgevingsgeluid van de buitenwereld en twee leveren uitzonderlijke spraakhelderheid met verbeterde ruisonderdrukking voor kristalheldere telefoongesprekken. De zorgvuldige plaatsing en oriëntatie van deze microfoons verbetert de prestaties, zelfs in de meest rumoerige omgevingen.

De Muziek-applicatie geeft je totale controle

Net als alle andere hoofdtelefoons van Bowers & Wilkins werkt de Px7 S2e rechtstreeks met de Bowers & Wilkins Muziek-applicatie voor optimale bediening, configuratie en een naadloze gebruikerservaring. Met de Muziek-app kun je de Px7 S2e koppelen met een groot aantal Bluetooth-apparaten, het geluid fijn afstellen met een instelbare equalizer, de transparantiemodus in- of uitschakelen om meer of minder omgevingsgeluid door te laten en het oplaadniveau van de hoofdtelefoon regelen. Met de Muziek-applicatie kun je ook rechtstreeks muziek streamen van compatibele online platforms, waaronder Deezer, last.fm, NTS Radio, Qobuz, TIDAL en TuneIn. Andere muziekdiensten zullen binnenkort worden toegevoegd. De Muziek-app kan ook worden gebruikt met andere producten van Bowers & Wilkins, zoals de populaire Zeppelin, zodat gebruikers naadloos kunnen overschakelen tussen hoofdtelefoons en draadloze luidsprekers.

Fysieke bediening op elk oorstukje is ook geïntegreerd, waardoor volledige controle mogelijk is, zelfs zonder de applicatie. Gebruikers kunnen de Px7 S2e ook gebruiken om met één druk op de knop de spraakassistent van hun telefoon te starten. Met een batterijlevensduur van 30 uur kan de Px7 S2e een hele dag - of zelfs langer - werken op een enkele lading, waarbij een snellaadbeurt van 15 minuten tot zeven uur extra luistertijd oplevert. Gebruikers van Android-toestellen kunnen ook profiteren van de Google Fast Pair-functie, die automatisch de Find My Device-service van Google ondersteunt als eigenaren de pech hebben hun hoofdtelefoon kwijt te raken.

Hoogwaardige afwerking, ultiem comfort

Om het geavanceerde ontwerp van de Px7 S2e te benadrukken, is deze verkrijgbaar in vier topkleuren: antracietzwart, oceaanblauw, wolkengrijs en bosgroen. Alle modellen zijn voorzien van nieuwe afwerkingsdetails in combinatie met hoogwaardige materialen, zorgvuldig ontworpen om comfortabel en langdurig te kunnen luisteren. Het nieuwe model behoudt zijn slanke vorm, lichte gewicht en luxueuze oorkussens van traagschuim, die je oren omringen en dempen voor ultiem comfort, hoe lang je ook luistert.

Dave Sheen, President van het merk Bowers & Wilkins, zei over de lancering: "Ik ben erg blij dat het team heeft kunnen voortbouwen op de uitmuntendheid van de Px7 S2. We dagen onszelf altijd uit om het beter te doen en met de nieuwe Px7 S2e hebben onze technici zichzelf echt overtroffen. Ik kan niet wachten om te zien hoe onze klanten reageren op de lancering van onze nieuwste helm.

De Px7 S2e is vanaf 19 september te koop voor €429 via de website van Bowers & Wilkins en geselecteerde verkooppunten.