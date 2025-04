Motorola onthult twee nieuwe vouwbare smartphones waar Samsung jaloers van wordt

Wie een vouwbare klaptelefoon wil kopen bij ons heeft al jaren slechts twee opties: de razr-serie van Motorola of de Galaxy Z Flip-serie van Samsung. Beide merken zijn al jaren aan elkaar gewaagd, maar nu lijkt Motorola toch echt als winnaar uit de bus te komen op veel vlakken. Net zoals vorig jaar bestaat de razr-serie uit twee telefoons. De nieuwe Motorola razr 60 ultra is de beste vouwbare smartphone die het merk ooit heeft gemaakt, terwijl de Motorola razr 60 opnieuw een goedkoper instapmodel is zodat meer gebruikers kunnen kennismaken met vouwbare telefoons.

Steviger ontwerp dankzij titanium

Zowel de razr 60 als razr 60 ultra hebben hetzelfde, stevigere scharnier. Motorola heeft namelijk titanium gebruikt en is er zelfs in geslaagd het duo een IP48-certificering te geven. Dit wil zeggen dat de telefoons nu niet alleen 30 minuten kunnen overleven in zoet water op 1,5 meter diepte, maar ook bestand zijn tegen kleine objecten van maximaal 1 mm dik of groot. De razr 60 ultra maakt zelfs als eerste gebruik van het extreem stevige Corning Gorilla Glass-Ceramic op het coverscherm, waardoor hij de stevigste foldable van het moment is.

Het ontwerp blijft tegelijkertijd enorm stijlvol en er zijn geen drastische veranderingen tegenover vorig jaar op vlak van afmetingen. Het enige echt nieuwe onderdeel is de moto ai-knop aan de linkerkant, die de AI-assistent van Motorola activeert.

Verder is er weer een unieke selectie kleuren, waarbij elke kleur van een ander materiaal is gemaakt. Zo is de Motorola razr 60 ultra de eerste telefoon die beschikbaar is in een alcantara uitvoering. Dit premium materiaal kan je onder andere kennen van het interieur in luxewagens of oudere versies van de Microsoft Surface Pro. Naast de zwarte alcantara versie, zijn er nog een roze versie met satijnen afwerking, donkerrode versie met vegan leather afwerking en bruine versie met houten afwerking.

Schermen en prestaties van topklasse

De Motorola razr 60 ultra brengt kleine verbeteringen aan tegenover het scherm en de prestaties van zijn voorganger. Zo zijn de randen aan de binnenkant dunner, waardoor er nu een 7 inch vouwbaar scherm aanwezig is. De resolutie is daarnaast verhoogd naar Super HD en de piekhelderheid bedraagt nu maar liefst 4.500 nits. Op het coverscherm van 4 inch is de piekhelderheid 3.000 nits. Beide displays ondersteunen wel een refresh rate van 165Hz voor een extra vloeiende ervaring. De razr 60 moet het opnieuw doen met een iets kleiner coverscherm van 3,6 inch dat wel dezelfde mogelijkheden biedt als dat van de razr 60 ultra.

Op vlak van prestaties kom je niets tekort. De Motorola razr 60 ultra is namelijk uitgerust met de Snapdragon 8 Elite, de krachtigste chip die je momenteel kan vinden in een Android-smartphone. De Motorola razr 60 krijgt op zijn beurt de nieuwe MediaTek 7400X chipset. Ook qua batterij snelt Motorola Samsung voorbij, want de razr 60 ultra heeft niet alleen een grotere batterij van 4.700mAh, maar ook ondersteuning voor 68W-snelladen. Let wel: zowel de oplaadkabel als de adapter moet je zelf kopen vanwege nieuwe Europese regelgevingen. De gewone razr 60 moet het doen met een iets kleinere 4.500mAh-batterij en 30W-opladen.

Veelzijdige camera's en een vleugje AI

Motorola heeft de feedback van gebruikers ter harte genomen en heeft daarom de razr 60 ultra opnieuw uitgerust met een groothoekcamera. De 50MP-telefotocamera met 2x zoom is vervangen door een 50MP-groothoekcamera met macromodus. Wie wil inzoomen, kan de 2x "lossless" zoom van de 50MP-hoofdcamera gebruiken. Een 50MP-selfiecamera maakt het rijtje compleet. De gewone razr 60 moet het doen met een iets slechtere 50MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 32MP-selfiecamera.

Camera's zijn natuurlijk niet compleet zonder AI. Er zijn twee nieuwe AI-camerafuncties aanwezig, met name Group Shot en Action Shot. De eerste functie wordt gebruikt bij groepsfoto's en kan verschillende frames combineren, zodat iedereen goed op de foto staat. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat mensen met gesloten ogen op de foto staan. Action Shot gebruikt dan weer AI om snel bewegende voorwerpen toch scherp in beeld te brengen.

Dit zijn niet de enige functies van moto ai. Nadat moto ai in bèta beschikbaar was voor geselecteerde Motorola-smartphones is de AI-assistent nu ingebouwd in de nieuwe razr-familie. Motorola is zelfs zodanig overtuigd van moto ai dat er aan de linkerkant een moto ai-knop zit. Nieuwe functies als aanvulling op Pay Attention, Catch Me Up en Remember This zijn Next Move, waarbij de telefoon je scherm analyseert en op basis daarvan bepaalde acties voorstelt, Playlist Studio, waarmee je op basis van tekstinvoer een playlist kan laten samenstellen, en Image Studio, waarmee je stickers, avatars en meer kan laten genereren.

Het updatebeleid is weer het enige echte probleempunt. Waar Samsung zeven jaar software-updates (Android en security) belooft, krijgen beide razrs slechts drie jaar Android-updates en vier jaar security-updates.

Prijs en beschikbaarheid

Ten slotte is de Motorola razr 60 ultra (512GB opslag + 16GB RAM) beschikbaar vanaf vandaag, 24 april, voor een adviesprijs van 1.299 euro. De Motorola razr 60 (256GB + 8GB) is ook beschikbaar vanaf vandaag, 24 april, voor een adviesprijs van 799,99 euro.