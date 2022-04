'Breath of the Wild 2-trailers wijzen op nieuwe Switch-hardware'

Recente gameplay-beelden van Breath of the Wild 2 zijn indrukwekkend. Niet alleen ziet het er spectaculair uit, er ontstaat het vermoeden dat de gameplay niet op een Switch is opgenomen, maar met andere, krachtigere hardware.

Volgens tech-experts van Digital Foundry (met dank aan GamesRadar) kan de huidige Nintendo Switch deze gameplay niet aan. In de beelden zitten een aantal grafische aspecten die op dit console niet benut kunnen worden.

De meest recente trailer voor het vervolg op Breath of the Wild draait op een hogere beeldkwaliteit dan we gewend zijn van de Switch. Onder meer het uitgebreide wolkendek en een verbeterde draw distance lijken aspecten te zijn die de huidige Nintendo Switch niet aankan.

''De trailer heeft een opvallend goede beeldkwaliteit,'' zegt John Linneman, senior-redacteur bij Digital Foundry. ''Ik was wat verrast dat het er zo scherp en helder uitzag, zeker als je het vergelijkt met het origineel.''

''Daar ben ik het mee eens,'' zegt Richard Leadbitter, techredacteur bij Digital Foundry. ''Het is een flink verschil in vergelijking met de eerste game.''

De beelden van BOTW 2 draaien van 1080p tot 720p, wat hoger is dan de 900p die de docked-versie van het origineel geeft.

Leadbitter vermoedt dat de hogere resolutie te danken is aan dynamic resolution scaling op de huidige hardware. Alex Battaglia, videoproducer van Digital Foundry, lijkt daarentegen overtuigd dat de recente beelden niet afkomstig zijn van de originele Switch.

Battaglia: ''Ik denk het niet. We zien zo'n uitgebreid wolkendek zelden op de Switch. Deze vallen vaak ook niet heel erg op. De camera cuts gebruiken perfecte anti-aliasing, wat zelfs in Xbox Series X- of PlayStation 5-games zeldzaam is. Het kan een nieuwe Switch zijn.''

Als Battaglia de suggestie doet dat de trailer wellicht op een hogere resolutie is verwerkt, wijst Linneman er terecht op dat Nintendo dat zelden doet. ''Wat betreft het verhogen van daadwerkelijke resoluties voor trailers, denk ik dat Nintendo dat nooit doet.'' Nintendo toont de games vaak op eigen, originele hardware. Sony en Microsoft kiezen er vaak wel voor om de games op high-end-PC's te laten zien.

Bestaat er een kans dat Breath of the Wild 2 uitgebracht wordt voor meerdere generaties? ''Ik denk, omdat ze de release nu uitstellen, dat het hetzelfde verhaal wordt als bij de eerste game. Een release voor zowel de oude als de nieuwe console, waardoor we de voordelen zien van een nieuwe Switch Pro, Switch 2, Switch Ex of iets dergelijks,'' zegt Battaglia.

Krijgen we de Nintendo Switch 2 in 2023?

Er gaan de afgelopen jaren veel geruchten rond over nieuwe hardware van Nintendo. Velen speculeerden dat er een Nintendo Switch Pro zou worden uitgebracht voor 2022. In plaats daarvan koos Nintendo voor het uitbrengen van de Nintendo Switch OLED. Alhoewel de Switch OLED op meerdere manieren de originele Switch aftroeft, ontbreken er technische upgrades.

Een Nintendo Switch 2 wordt ongetwijfeld verwelkomd door spelers die hoofdzakelijk docked spelen. De Nintendo Switch draait enkel op 1080p en ondersteunt geen 4K-resolutie. Het valt dan ook niet te ontkennen dat sommige Nintendo-titels voordeel zouden halen uit een grafische upgrade. Voornamelijk bij het spelen op een tv of monitor geeft dit aanzienlijk betere beeldkwaliteit.

Nintendo is desondanks terughoudend geweest over het uitbrengen van een nieuwe console. Vorig jaar zei het bedrijf nog dat de Nintendo Switch middenin zijn levenscyclus zit. Het is geen vreemde stap om Breath of the Wild 2 als een lanceringstitel in te zetten voor nieuwe hardware. Met een game als Breath of the Wild 2 kan Nintendo de nieuwe console aanprijzen ten opzichte van de prestaties van de oudere versies.