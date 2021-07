Nintendo Switch Pro kan nog steeds komen

Voor sommigen was de aankondiging van de Nintendo Switch OLED op 6 juli een leuke verrassing, maar voor anderen dan weer een teleurstelling. Zij hoopten namelijk op de onthulling van een Nintendo Switch Pro, wat niet het geval was.

Nieuwsagentschap Bloomberg sprak na de release van de Nintendo Switch OLED met industrie-analist Serkan Toto uit Tokio. Ze vroegen wat de impact daarvan is op de komst van een Switch Pro en kregen een interessant antwoord. Volgens Toto betekent de komst van de Switch OLED slechts een kleine upgrade.

"Deze nieuwe Switch lijkt meer op een tussenmodel dan een echte upgrade", aldus Toto tegen Bloomberg. "Dit kan mogelijk een dummy upgrade zijn tot Breath of the Wild 2 klaar is en het tekort aan componenten volgend jaar is opgelost."

Voor veel mensen is de upgrade die de Nintendo Switch OLED biedt te beperkt. Op vlak van interne specificaties verandert er weinig. Gedockt geeft hij enkel 1080p, en in de hand wordt dat slechts 720p. Van 4K is er dus geen spoor. Enkel de afmetingen van de console en de grootte van het scherm worden aangepast.

Het vormt eigenlijk gewoon een nieuwere, en dus duurdere Switch. Er zijn natuurlijk wel enkele quality of life-upgrades, waaronder een beter voetstuk om hem rechtop te laten staan, betere speakers en 64GB interne opslag in plaats van 32GB.

Wordt de Nintendo Switch OLED een eenvoudige upgrade om ons even zoet te houden tot de Switch Pro verschijnt? Dat is moeilijk te voorspellen. Als we Toto mogen geloven, dan is dat wel het geval. Het gebrek aan componenten zou bijvoorbeeld mee de grondslag kunnen vormen voor een tragere ontwikkeling van de Switch Pro.

De nieuwe Nintendo Switch OLED verschijnt op 8 oktober en zal voor 349,99 dollar over de toonbank gaan, waarmee hij wat duurder wordt dan zijn voorganger uit 2017. Zij die dus een upgrade voor hun Nintendo Switch willen, moeten maar zelf uitmaken of de beperkte upgrades het voor hen waard zijn. Ze kunnen natuurlijk ook wachten tot de Nintendo Switch Pro, maar dat kan nog even duren.