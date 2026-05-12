Signify lanceert nieuwe HDMI Sync Box en verschillende slimme lampen

Nu slimme verlichting een groeiende rol speelt in de manier waarop mensen hun huis beleven en personaliseren, breidt Philips Smart Lighting zijn op Wi-Fi-gebaseerde slimme verlichtingsportfolio verder uit. De nieuwe producten maken het eenvoudiger om ruimtes een persoonlijke uitstraling te geven, met slimme verlichting die perfect inspeelt op iedere stemming en moment. Philips Smart Lighting wordt dankzij de nieuwe toevoegingen meer dan functionele verlichting: het helpt jouw ruimtes mee vorm te geven en te verrijken, van subtiele dagelijkse sfeer tot krachtige entertainmentbeleving voor een compleet nieuwe verlichtingservaring.

Entertainment dat de hele kamer vult

Een van de belangrijkste nieuwe introducties binnen het assortiment is de Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1. Via aangesloten HDMI-apparaten synchroniseert de verlichting realtime met wat er op het scherm gebeurt. Kleuren en lichteffecten lopen vloeiend door tot buiten het scherm en vullen de kamer, waardoor filmavonden, sportwedstrijden en gamesessies nog meeslepender aanvoelen. Dankzij een eenvoudige en gebruiksvriendelijke installatie kan iedereen moeiteloos aan de slag.

Verlichting die met je meebeweegt

Daarnaast komt Philips Smart Lighting ook met andere introducties waarmee je jouw slimme verlichting eenvoudig kan uitbreiden naar elke hoek van jouw huis, met onder andere:

Gradient vloerlampen & lichtbalken – Stijlvolle verlichting met vloeiende kleurovergangen die muren en oppervlakken tot leven brengt en de kleuren van het scherm verder de ruimte in trekt voor een nog meeslependere kijkervaring.

LED-stripassortiment – Dynamische verlichting die vloeiende lichteffecten creëert langs muren, meubels en andere elementen in huis, voor een gepersonaliseerde en meeslepende sfeerbeleving. Inclusief RGBIC-, Neon strips en andere varianten.

Squire Lite tafellamp – Een compacte en veelzijdige tafellamp die dynamisch, vloeiend licht biedt en op een toegankelijke manier sfeervolle wall-wash-effecten toevoegt aan iedere ruimte.

Smart Dial Switch – Een eenvoudige en intuïtieve controller waarmee gebruikers met één draai of tik direct helderheid, kleuren en lichtscènes aanpassen.

Van muren en hoeken tot achter meubels en rond de tv: deze slimme verlichting combineert zich naadloos tot één kamerbrede beleving en maakt het mogelijk om in elke ruimte een complete lichtsfeer te creëren die zich aan elk moment aanpast.

Moeiteloze controle

Alle Philips Smart Lighting-producten werken via de WiZ-app, die zorgt voor een eenvoudige installatie, intuïtieve bediening en betrouwbare prestaties binnen het volledige portfolio. Kleuren, scènes en helderheid zijn in enkele seconden aan te passen, of het nu gaat om het creëren van een ontspannen sfeer of het versterken van een energieke filmavond.

Alle nieuwe producten zijn beschikbaar vanaf midden juni 2026.