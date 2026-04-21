IKEA's smart home gadgets krijgen handige upgrade voor Samsung SmartThings-gebruikers

Goed nieuws als je enkele smart home-producten van IKEA hebt en Samsung-producten gebruikt: het Samsung SmartThings-platform werkt nu met meer slimme gadgets van IKEA. SmartThings werkt trouwens op elke smartphone (en tablet) en niet alleen op Samsung-apparaten.

Samsung heeft verbeterde integraties toegevoegd voor 25 nieuwe Matter-over-Thread-apparaten van IKEA, waaronder slimme stekkers en verlichting. Hieronder vallen ook de afstandsbediening met scrollwiel van IKEA, deursensoren, waterleksensoren, luchtkwaliteitssensoren en meer.

Tot nu toe kon de koppeling van IKEA smart home-apparaten op SmartThings nogal een gedoe zijn. Voorheen hadden gebruikers aparte IKEA- en SmartThings-hubs nodig om IKEA smart-apparaten te integreren, maar nu kunnen gebruikers ze rechtstreeks op een SmartThings-hub aansluiten.

Er is ook goed nieuws voor eigenaren van Samsung-tv's, want dankzij deze integratie kun je IKEA-apparaten eenvoudig bedienen via de SmartThings-app op je tv én IKEA-gadgets integreren met slimme apparaten van Samsung, zoals wasmachines.

IKEA zet sterk in op smart home dit jaar: op CES in januari onthulde het bedrijf een hele reeks nieuwe producten, van lampen tot sensoren en meer. Daar spraken we met David Granath, IKEA's assortimentsmanager voor verlichting en huishoudelijke elektronica, die een tipje van de sluier oplichtte over de uitbreiding van het smart home-aanbod. Hij beloofde veel meer betaalbare en gebruiksvriendelijke gadgets, evenals nieuwe slimme functies voor bestaande producten.