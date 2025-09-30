Google Home-app ontvangt vroegtijdig update met nieuwe AI-functies

De langverwachte Google Home-update die Gemini naar de smart speakers van het bedrijf brengt, is blijkbaar nu al beschikbaar voor sommigen. Het nieuws komt via Reddit, waar een iPhone 16 Pro Max-gebruiker verschillende wijzigingen laat zien die waarschijnlijk pas over een paar dagen beschikbaar zouden moeten zijn.

De meest opvallende verandering is de lay-out. Er zijn nu drie tabbladen onderaan het scherm in plaats van vijf: Home, Activiteit en Automatiseringen. De startpagina lijkt de tabbladen Apparaten en Favorieten die we momenteel hebben te combineren en voegt bovenaan een prominente "Ask Home"-balk toe. Hiermee kun je je Google Home-instellingen beheren met dezelfde natuurlijke taal die je ook bij andere AI-chatbots kunt gebruiken.

Zoals de gebruiker laat zien, moet je echter wel akkoord gaan met de manieren waarop Gemini je gegevens kan gebruiken om toegang te krijgen tot deze nieuwe tools.

Dat werd hoog tijd

(Image credit: Google)

Google Gemini is al een tijdje aanwezig op smartphones en sinds kort ook op smartwatches, waaronder de Galaxy Watch 8 Classic. Het ontbreken van Gemini in het smart home-ecosysteem is voor velen een bron van frustratie. Onder andere automatiseringen zijn niet heel makkelijk om in te stellen en hier zou een AI-assistent zoals Gemini goed van pas komen.

Deze update komt net voor de lancering van enkele nieuwe Amazon-producten, waaronder wellicht ook nieuwe smart speakers. We zullen moeten afwachten hoe de aankondigingen van Google en Amazon uitpakken. In beide gevallen lijkt smart home een grote focus te worden.