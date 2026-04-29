Nieuwe Mova-robotstofzuiger heeft premium functies voor een aantrekkelijke prijs

Slim schoonmaken hoeft niet complex of duur te zijn. Met de introductie van de P70 Pro Ultra bewijst Mova dat krachtige technologie en gebruiksgemak perfect samen kunnen. De specialist in slimme thuisoplossingen breidt zijn P-serie uit met een nieuw model dat mikt op een breder publiek. De P70 Pro Ultra combineert sterke prestaties, slimme navigatie en minimaal onderhoud. Ideaal voor wie het beste van twee werelden wil: geavanceerde technologie in een toegankelijke verpakking.

Met indrukwekkende specificaties zoals een zuigkracht tot 30.000 Pa, een krachtig roterend dweilsysteem en een zelfreinigingsfunctie met heet water tot 100 °C, brengt Mova technologie die tot voor kort enkel in premium toestellen zat naar een groter publiek. Het resultaat: een grondige en consistente schoonmaak, van dagelijkse stofrondes tot hardnekkige vlekken in drukke leefruimtes.

Meer kracht en precisie

De P70 Pro Ultra bouwt verder op zijn voorganger en tilt de prestaties merkbaar naar een hoger niveau. Met een zuigkracht tot 30.000 Pa pakt hij moeiteloos zowel fijn stof als zwaarder vuil aan. Denk aan kruimels in de keuken, dierenharen of vuil dat zich diep in kieren nestelt. Ondanks die kracht blijft het toestel opvallend stil, waardoor het perfect inzetbaar is in grotere woningen of tijdens langere schoonmaaksessies zonder storend geluid.

Het dweilsysteem doet meer dan oppervlakkig reinigen. Met 260 rotaties per minuut en een neerwaartse druk van 12N schrobt de robot actief vuil los van harde vloeren. Ideaal voor ingedroogde vlekken, plakkerige resten of intensief gebruikte ruimtes zoals keukens en inkomhallen. Door stofzuigen en dweilen slim te combineren, zorgt de P70 Pro Ultra voor een efficiënte totaaloplossing in één beweging.

Wie zegt dat krachtige technologie ook ingewikkeld moet zijn? Het alles-in-één basisstation neemt het onderhoud grotendeels uit handen. Denk aan automatisch bijvullen van reinigingsmiddel, legen van de stofbak, wassen van de dweil en opladen.

Voor extra hygiëne wordt de dweil gereinigd met heet water tot 100°C, wat helpt om vuilresten en geurtjes te verminderen na elke schoonmaakbeurt. De JetSpray Dryboard met 20 sproeikoppen verdeelt het water gelijkmatig voor een efficiëntere reiniging, terwijl een centraal filtersysteem vuil uit het gebruikte water haalt om strepen en watervlekken te beperken. Na het reinigen wordt de dweil automatisch gedroogd in ongeveer één uur, waardoor tot 99,99% van het vuil wordt verwijderd (getest door TÜV Rheinland) en het toestel steeds klaar is voor de volgende ronde.

Slimme navigatie met AI

De P70 Pro Ultra is uitgerust met een combinatie van LDS-navigatie en AI-gestuurde obstakeldetectie, waardoor hij zich moeiteloos aanpast aan het echte leven thuis. Dankzij een monoculair 3D-lichtsysteem in combinatie met RGB-vision herkent en vermijdt het toestel meer dan 280 objecttypes, van kabels en speelgoed tot meubels. Dat betekent minder vastlopen, minder onderbrekingen en een vloeiendere schoonmaakervaring, zelfs in drukke of complexe ruimtes.

Prijs en beschikbaarheid

De MOVA P70 Pro Ultra is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699 euro. Van 29 april tot en met 12 mei 2026 geldt een tijdelijke lanceringskorting van 100 euro.