Ninja onthult nieuwe glazen airfryer met zeven bakprogramma's

SharkNinja lanceert vandaag de Ninja CRISPi PRO XL 7-in-1 Glazen Air Fryer. Na het succes van de gewone Ninja CRISPi, komt het bedrijf nu met een nieuwe generatie van de glazen airfryer. De CRISPi PRO biedt extra keuze in formaat van de glazen schaal, nieuwe bereidingsfuncties en digitale temperatuurregeling waarmee je elk gerecht perfect bereidt.

De Ninja CRISPi was (ook bij onze reviewer) snel populair dankzij de innovatieve glazen CleanCrisp-schaal voor maximaal gemak en zo min mogelijk afwas. Je kunt je maaltijden voorbereiden, verwarmen, serveren en bewaren, allemaal in dezelfde schaal. De glazen schaal kan gewoon in de vaatwasser en is ideaal om restjes in de koelkast of vriezer te bewaren. Met één druk op de knop maak je een maaltijd uit de vriezer in een paar minuten weer lekker knapperig. Bovendien kun je dankzij de glazen schaal je gerechten van begin tot eind goed in de gaten houden.

De Ninja CRISPi PRO biedt daarnaast extra mogelijkheden, zoals handmatige temperatuurregeling en extra bereidingsfuncties: Prove (rijzen), Roast (braden) en Dehydrate (drogen). Daarmee heb je de keuze uit zeven verschillende programma’s – waaronder Air Fry, Bake, Re-Crisp en Max Crisp – met temperaturen tot 240 °C. De extra grote glazen schaal van 5,7 liter is perfect voor het hele gezin, bijvoorbeeld voor een gebraden kip met groenten. Voor kleinere porties, snacks of bijgerechten is er een schaal van 2,3 liter.

Het artikel gaat hieronder verder.

De CRISPi PRO is verkrijgbaar in het Marineblauw, Roze, Ivoor en Asgrijs voor een adviesprijs van 249,99 euro.