Garmin rolt grote software-update uit voor smartwatches met betere uitrustingtracking

Garmin heeft nieuwe software- en functie-updates aangekondigd voor een reeks smartwatches, waaronder de Venu X1, vivoactive 6, fenix 8 Pro, Forerunner 570 en Forerunner 970. De update richt zich op uitgebreidere uitrustingtracking, nieuwe trainingsfuncties en extra gezondheidsinzichten. Ook de Garmin Connect-app krijgt een reeks nieuwe mogelijkheden.

Een van de opvallendste toevoegingen is de verbeterde tracking van uitrusting. Gebruikers kunnen nu een bredere waaier aan items registreren in de Garmin Connect-app, van hardloopschoenen en ski’s tot fietsonderdelen en zelfs rolstoelen. Daarbij is het mogelijk om notities en foto’s toe te voegen. Nieuw zijn ook zogeheten uitrustingscollecties, waarmee meerdere items aan één activiteit kunnen worden gekoppeld.

Daarnaast bevat Garmin Connect voortaan een geïntegreerde uitrustingsdatabase. Daardoor kunnen gebruikers specifieke schoenenmerken of fietsmodellen opzoeken zonder alles handmatig in te voeren. Ook automatisch bijhouden wordt flexibeler: je kan uitrusting automatisch koppelen aan bepaalde activiteiten, zodat statistieken zoals afstand en gebruiksduur vanzelf worden bijgewerkt. Op compatibele horloges is nu zelfs een voortgangsbalk zichtbaar die aangeeft wanneer uitrusting aan vervanging toe is.

Nieuwe trainings- en gezondheidsfuncties

(Image credit: Garmin)

Naast uitrustingtracking voegt Garmin ook nieuwe trainings- en gezondheidsfuncties toe. Met de nieuwe parcoursplanner in Garmin Connect kunnen sporters een wedstrijdparcours uitstippelen inclusief cut-off tijden, rustpunten en checkpoints, waarna het parcours op een compatibele smartwatch te bekijken is. Daarnaast kunnen gebruikers live sportuitslagen, schema’s en standen van favoriete teams volgen via hun horloge, mits gekoppeld aan een smartphone.

Op trainingsvlak is er nu een ‘Gemengde sessie’-modus, waarmee meerdere activiteiten binnen één opname worden geregistreerd. Garmin Fitness Coach wordt uitgebreid met gepersonaliseerde schema’s op basis van conditie en trainingshistoriek, met cardiotrainingen op hartslag, optionele krachttraining en meer dan 25 activiteitstypes.

Gezondheidsfuncties krijgen eveneens een update. Slaapafstemming geeft inzicht in hoe goed je slaappatroon aansluit bij je circadiaans ritme, terwijl een lifestyle-logboek het mogelijk maakt om onder meer cafeïne- en alcoholgebruik te registreren en de impact daarvan op slaap, stress en HRV te bekijken.

Tot slot introduceert Garmin extra functies voor vrachtwagenchauffeurs en nieuwe toegankelijkheidsopties, zoals gesproken tijdsaanduidingen en aangepaste kleurweergaven voor kleurenblindheid. De software-update wordt gratis uitgerold naar compatibele toestellen via automatische updates in combinatie met Garmin Connect of via Garmin Express.