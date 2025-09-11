Koop niet zomaar de Apple Watch 11: deze nieuwe functies komen ook naar oude modellen

We zijn nog volop aan het verwerken wat Apple allemaal heeft aangekondigd rond de Apple Watch Series 11, de Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3, maar één ding is duidelijk: deze wearables krijgen serieuze upgrades op het vlak van gezondheidstracking.

In de specs voor de nieuwe smartwatches zien we functies als hogebloeddrukdetectie, een uitgebreide slaapscore om je nachtrust beter te beoordelen, en een AI-gestuurde Workout Buddy die persoonlijker fitnessadvies geeft.

Voordat je echter halsoverkop gaat upgraden, is het goed om te weten dat deze drie functies ook naar een aantal oudere modellen komen. Ze zijn namelijk gekoppeld aan watchOS 26, dat vanaf maandag 15 september breed wordt uitgerold.

Hoge bloeddruk

Hypertensie, oftewel chronisch hoge bloeddruk, blijft vaak onopgemerkt, maar verhoogt wel het risico op hartaanvallen, hartziekten, beroertes en tal van andere gezondheidsproblemen. Apple verwacht dat het met de toevoeging van hypertensiedetectie aan zijn horloges binnen het eerste jaar ongeveer één miljoen mensen op deze aandoening kan wijzen.

Bij de lancering wachtte Apple nog op goedkeuring van de toezichthouders, maar die wordt in de komende dagen verwacht. De functie maakt gebruik van de optische hartslagsensor in de Apple Watch om te analyseren hoe bloedvaten reageren op de hartslag. Gedurende een periode van 30 dagen worden gegevens verzameld en gebruikers krijgen een melding als er iets afwijkends wordt gedetecteerd.

Hypertensiedetectie op de Apple Watch (Image credit: Apple)

Het gaat niet om een meting in real time (zoals met een bloeddrukband om je arm), en de functie kan een hoge bloeddruk ook niet met zekerheid vaststellen. Wel kan het dienen als een nuttige aanwijzing om je arts te raadplegen. Apple raadt aan om, zodra je een melding krijgt, gedurende een week bloeddrukmetingen bij te houden met een speciaal apparaat en vervolgens die gegevens door een professional te laten controleren.

De functie is beschikbaar op de gloednieuwe Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3, maar komt met de update naar watchOS 26 ook naar de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2. Dat zijn de modellen die over de nodige sensoren en rekenkracht beschikken om deze metingen mogelijk te maken.

Slaapscore

Een goede nachtrust vormt de basis voor veel aspecten van onze fysieke en mentale gezondheid. Apple verbetert nu de manier waarop zijn horloges slaapgegevens meten en interpreteren. Als je je Apple Watch draagt terwijl je slaapt, kun je nu al zien hoeveel uur je geslapen hebt en in welke slaapfases je je bevond.

Binnenkort komt daar een upgrade bij in de vorm van een slaapscore die je elke ochtend te zien krijgt. De score bundelt allerlei gegevens, zoals hoe laat je naar bed ging en hoeveel diepe slaap je kreeg, en zet die om in één overzichtelijk cijfer.

Zeg hallo tegen jouw slaapscore (Image credit: Apple)

“Na elke nacht geeft Sleep Score in de Slaap-app op de Apple Watch een totaalscore en een classificatie, samen met een duidelijk overzicht van de belangrijkste onderdelen. Zo weten gebruikers waar ze op moeten letten om hun slaap te verbeteren,” zegt Apple. “Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om hun slaapscore eenvoudig zichtbaar te maken via op hun wijzerplaat of in de Slimme Stapel. Ze kunnen hun scores in de loop der tijd volgen in de Gezondheid-app op de iPhone.”

Net als de hypertensiefunctie is dit eigenlijk een watchOS 26-functie, en geen hardware-upgrade. Deze functie is beschikbaar op de drie nieuwe horloges die in 2025 zijn gelanceerd, maar ook op de Apple Watch Series 6 en nieuwer, de Apple Watch SE 2 en alle modellen van de Apple Watch Ultra.

Workout Buddy

Workout Buddy komt naar de Workout-app op de Apple Watch en werd aangekondigd bij de introductie van de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en Apple Watch SE 3.

Het idee is dat je een digitale coach krijgt, aangestuurd door Apple Intelligence, die je via je oordopjes persoonlijke doelen en begeleiding geeft op basis van de gegevens die je horloge eerder heeft verzameld.

Voorbeelden die Apple zelf gaf, zijn gesproken aanmoedigingen om je wekelijkse trainingsdoelen te halen en meldingen tijdens het hardlopen, zoals hoe snel je de vorige kilometer hebt afgelegd. Behaal je een bepaald doel of record, dan kan Workout Buddy je zelfs feliciteren.

(Image credit: Apple)

De extra functionaliteit werkt via de bestaande Workout-app en ondersteunt een aantal van de populairste workouttypes: buiten- en binnenlopen, buiten- en binnenfietsen, high-intensity interval training (HIIT) en zowel functionele als traditionele krachttraining.

Dit is afhankelijk van watchOS 26, maar ook van het gebruik van een paar Bluetooth-oordopjes die met je Apple Watch verbonden zijn, én een iPhone met Apple Intelligence binnen bereik. Zolang je aan die voorwaarden voldoet (Apple Intelligence is beschikbaar op de iPhone 15 Pro en Pro Max, en op alle iPhone 16- en iPhone 17-modellen) verschijnt Workout Buddy automatisch op elke gekoppelde Apple Watch.