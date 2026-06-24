Let op: Fitbit Air gaat kapot door deze spray

We waren behoorlijk onder de indruk van de Fitbit Air, maar één ongelukkige gebruiker heeft ondervonden dat je geen insectenspray moet gebruiken wanneer je de tracker draagt. Dit kwam aan het licht op Reddit (via Phandroid) en het lijkt erop dat een laag insectenspray het plastic onderdeel van de Fitbit Air heeft beschadigd waardoor hij niet meer werkt.

“Ik ben dit weekend gaan wandelen met mijn Fitbit Air”, luidt het oorspronkelijke Reddit-bericht. “Ik heb hem nu 14 dagen en ben erachter gekomen dat insectenspray hem kapotmaakt. Ik had wat op de manchetten van mijn hemd gespoten en het is op het apparaat terechtgekomen en heeft het plastic aangetast.” De gebruiker meldt dat de Fitbit van zijn vrouw ook beschadigd is, al wordt hier niet vermeld of het een Air is of een ouder model.

Weinig medeleven

Andere Reddit-gebruikers gingen op onderzoek en stelden vast dat de chemische stof DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide) waarschijnlijk de oorzaak van het probleem was. Deze stof wordt veel gebruikt in insectenwerende sprays en is niet alleen schadelijk voor insecten, maar ook voor kunststof.

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Helaas had de getroffen gebruiker dit kunnen weten. Iemand wijst namelijk op het volgende: “In de handleiding staat heel duidelijk dat het niet in contact mag komen met zonnebrandcrème en insectenspray.”

Google toont evenmin veel begrip en laat weten dat de schade wordt beschouwd als schade door omgevingsfactoren of door een ongeluk, en dus niet onder de garantie valt. In dit geval zal er geen nieuwe Fitbit Air worden opgestuurd.

Er zijn de afgelopen dagen meer van dit soort verhalen geweest. Het lijkt erop dat een aanzienlijk aantal mensen zich niet bewust is van de schade die insectenwerende middelen kunnen aanrichten.