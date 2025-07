Een van de interessantste functies van de Nintendo Switch 2 is Nvidia's Deep Learning Super Sampling (DLSS), een upscalingtechnologie die niet beschikbaar was op de originele Switch en die de grafische kwaliteit en prestaties aanzienlijk verbetert. Net als bij Mario Kart World is dit echter niet beschikbaar voor Donkey Kong Bananza.

In de review van Digital Foundry over Donkey Kong Bananza wordt opgemerkt dat de game geen ondersteuning biedt voor DLSS. Dit is een cruciale functie, die zich al heeft bewezen op pc's en andere consoles, die games op verschillende manieren kan verbeteren.

Hoewel de game nog steeds wordt geprezen om zijn graphics, is bevestigd dat deze alleen gebruikmaakt van AMD's FidelityFX Super Resolution 1 (FSR1) met Subpixel Morphological Antialiasing (SMAA).

Donkey Kong Bananza - Nintendo Switch 2 - Digital Foundry Review - YouTube Watch On

“Nintendo maakt hier [nvdr: DLSS] helemaal geen gebruik van. In plaats daarvan hebben we gewoon deze combinatie van AMD's FSR1 met SMAA, een post-process anti-aliasing. Ik geef toe dat de beeldkwaliteit redelijk is. Maar serieus, weer FSR1? Kom op, Nintendo, we kunnen beter dan dit.”

Digital Foundry merkt ook op dat fijnere details minder uitgesproken zijn in 1080p tot 1200p (met dynamische resolutie), maar in handheldmodus lijkt de game een "overtuigende" 1080p-weergave op het interne scherm te produceren.

Het is verder onduidelijk waarom Nintendo ervoor heeft gekozen om de krachtige upscalingtechnologie niet te gebruiken voor zijn nieuwste game. Een mogelijke reden is dat zowel Donkey Kong Bananza en Mario Kart World ontwikkeld werden voor de originele Nintendo Switch, die geen DLSS ondersteunt. Pas tijdens de ontwikkeling werd besloten dat beide games alleen op de Switch 2 beschikbaar zouden zijn.

Het is ten slotte niet zo dat DLSS voorlopig helemaal niet benut wordt. Het wordt bijvoorbeeld wel gebruikt voor de Switch 2-versies van The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, evenals door verschillende games van derden, zoals Cyberpunk 2077.