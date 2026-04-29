GTA 6-baas zegt dat de marketing voor de game "binnenkort' zal starten

Rockstar Games blijft vrij stil als het gaat om Grand Theft Auto 6 en dat zorgt ervoor dat gamers bang zijn dat de game opnieuw zal worden uitgesteld. Een recente ontwikkeling suggereert echter dat de releasedatum van 19 november 2026 nu toch redelijk vast lijkt te liggen.

In een interview met Variety, dat weer werd aangehaald in een nieuw Game File-verslag, gaf Take-Two Interactive's CEO, Strauss Zelnick, ons een update over de marketingplannen voor GTA 6. Zelnick gaf hier aan dat de marketingcampagne "binnenkort" van start gaat, maar hij gaf geen specifieke datum.

Dit nieuws komt nadat Zelnick eerder zei dat de marketing ergens in de zomer zou beginnen. De CEO leek ook vertrouwen te hebben dat Rockstar Games de game niet nog verder zou uitstellen. Hij gaf verder nog aan: "We geven geen geld uit aan marketing tot we redelijk dicht bij de release zijn."

Het artikel gaat hieronder verder.

De zomer komt nu steeds dichterbij, dus fans voorspellen inmiddels ook al dat er aan het einde van mei misschien een nieuwe trailer of een andere grote update zal verschijnen om de marketingcampagne echt te starten.

(Image credit: Rockstar Games)

Als de promotie voor de game van start gaan zonder de gevreesde melding dat de game opnieuw wordt uitgesteld, dan lijkt het er dus op dat een lancering op 19 november 2026 redelijk vast staat. Zelnicks statement hint namelijk naar het idee dat de marketingcampagne pas van start gaat als de lanceringsdatum zeker is.

In dat geval is het nu dus gewoon een kwestie van wachten. We zullen zien of Rockstar genoeg vertrouwen heeft in de huidige releasedatum. Aangezien de volgende 'earnings call' van Take-Two plaats zal vinden op 21 mei, verwachten we dat we sowieso snel weer een update zullen krijgen over de langverwachte game. De datum voor die earnings call zit opmerkelijk genoeg (of misschien ook wel ironisch genoeg) erg dicht bij de originele releasedatum van GTA 6 (26 mei). Het zou in ieder geval geen hele grote verrassing zijn als Rockstar rond deze periode zijn marketingcampagne officieel start.

De komende maanden zien er dus goed uit voor gamers. In juni is het weer tijd voor Summer Game Fest, waar er ongetwijfeld ook weer veel nieuwe games aangekondigd worden, en we krijgen hopelijk dus eindelijk ook meer officieel nieuws over GTA 6.